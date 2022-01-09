Волгоградский активист Тельпук призвал вдвое увеличить пенсии

09 января 2022, 17:08

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Рост цен на продукты и на проезд в общественном транспорте ударил по бюджету пенсионеров, заявил на пикете в Волгограде активист Владимир Тельпук, призвав удвоить размер пенсий в России. Прохожие поддержали требование пикетчика.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Тельпук неоднократно проводил одиночные пикеты в центре Волгограда. Так, 11 декабря 2021 года он выступил в защиту уволенного директора природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» Натальи Лопанцевой. 13 ноября того же года Владимир Тельпук на одиночном пикете потребовал прекратить пытки в российских тюрьмах.

Одиночный пикет в Центральном районе Волгограда на пересечении проспекта им. Ленина с Аллеей Героев активист Владимир Тельпук провел сегодня с 14 до 16 мск. Главным требованием активиста сегодня стало двукратное повышение пенсий гражданам России для компенсации высокой инфляции в стране. В руках пикетчик держал плакат «Пенсионерам повысить пенсии». Рядом на новогодней беседке он развесил другие плакаты о коррупции и о борьбе с преступлениями в пенитенциарной системе, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикета.

"Власти нам сделали на Новый год и Рождество подарки – повысили цены на продовольственные товары, топливо и на билеты в общественном транспорте. Рост этот не только на несколько десятков процентов, но и иногда в два раза", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Тельпук.

В качестве примеров активист привел предновогодний рост цен на бензин, в связи с чем 10 января в Волгограде повышается плата за проезд в пригородных автобусах. Такая динамика "имеет сезонный и конъюнктурный характер", но при этом государство обязано поддерживать социально-незащищенные группы граждан, в частности, пенсионеров, считает Владимир Тельпук.

"А что мы видим? Президент с помпой объявил о повышении МРОТ (минимальный размер оплаты труда. – Прим. "Кавказского узла") до 8,6%. К нему, как известно, привязана индексация социальных и государственных пенсий. Ее ожидают только в 2023 году. Ну и насколько она вырастет? Явно не в два раза. Как пенсионерам выживать? Все кругом подорожало в два раза, а пенсия только через год подрастет менее чем на 10%", - выразил свое возмущение пикетчик, добавив, что пенсии нужно повысить «как минимум в два раза, чтобы полностью компенсировать инфляцию».

Владимир Путин предложил повысить в 2022 году планку прожиточного минимума и увеличить его "опережающими темпами по сравнению с инфляцией" - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти на тысячу рублей, до 12 654 рублей в месяц. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение президента, сообщило 19 ноября 2021 года ТАСС.

Во время пикета к Владимиру Тельпуку подошел наряд полиции в сопровождении двух дружинников. Офицер полиции попросил активиста снять с новогодней беседки плакаты. Тельпук отказался, и на этом его беседа с полицейскими закончилась.

Прохожие назвали справедливым требование Тельпука

Также к пикетчику подходили прохожие и интересовались его требованиями и плакатами. Один мужчина вручил своему несовершеннолетнему сыну плакат активиста и стал на его фоне фотографироваться.

Индивидуальный предприниматель Евгений Цохорев счел правильным требование повысить пенсии. "Требования повышения пенсий в условиях роста цен на все и вся – правильные. У меня родители-пенсионеры с десятилетним стажем. Живут в Городищенском районе. Ездят к нам в гости и в город за покупками чуть ли не каждый день. Сейчас вот с понедельника [10 января] повысится стоимость проезда. Ну, где-то рублей 700 будут в месяц переплачивать. Для их бюджета это существенно. И это только проезд", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Ольга Сычева также поддержала пикетчика. Она считает, что на ее пенсию в 25 тысяч рублей «нельзя жить достойно». "Мое поколение страну после войны поднимало, восстановили заводы и фабрики. Я на Тракторном заводе проработала 36 лет. И вот живем с маленькими пенсиями. За границей пенсионеры путешествуют по миру, а мы путешествуем по рынкам в поисках дешевой еды. Стыдно", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Подруга пенсионерки Елена Евланова также считает, что повышение пенсий в два раза – «справедливое требование». "Да, в два раза повысить надо пенсии. Тогда старики будут чувствовать, что государство справедливо к ним относится. У меня пенсии хватает впритык, чтобы от голода не страдать. Но съездить в Белгород к родственникам я уже не могу. Даже скопить не получается", - посетовала Евланова, не уточнив размер своей пенсии.

Студент Алексей Акользин также поддержал требование пикетчика. "Требование бесспорное. Вряд ли кто-то с ним будет спорить", - высказал свое мнение молодой человек. При этом он предположил, что государство «вряд ли повысит пенсии в два раза», поскольку для этого «нужен научный подход».

"Оптимальное повышение должно быть. Понятно, что бездумный рост может привести к краху пенсионной системы. Считать надо. Для этого специалисты есть в пенсионной системе. Пусть считают", - сказал Алексей.

Его друг, представившийся Сергеем, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что «существующий и усугубляющийся дисбаланс» между высокой инфляцией и размерами пенсий и других льготных выплат «могут привести к социальному взрыву».

"Вот вам пример - Казахстан. Подняли цены на сжиженный газ – начались волнения, которыми воспользовались мародеры и террористы. Всякое может и у нас случится. Терпение у народа тоже пределы имеет", - сказал Сергей.

Напомним, 2 января, после повышения в два раза цены на сжиженный газ, в Казахстане начались протесты. Правительственная комиссия пообещала снизить стоимость топлива, а президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, однако утром 5 января протестующие начали штурмовать здания городских администраций, в том числе в Алма-Ате. До 19 января в Казахстане введено чрезвычайное положение. По данным МВД на 9 января, за участие в беспорядках задержаны 5135 человек, сообщает сегодня РИА Новости.