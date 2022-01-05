Власти Грузии констатировали новую волну коронавируса

05 января 2022, 19:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Грузии начинается новая волна распространения коронавирусной инфекции, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и призвал население страны ускорить вакцинацию.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе не исключила введение в Грузии обязательной вакцинации от коронавируса. Полный курс вакцинации в Грузии прошли 40% взрослых жителей страны - 1 148 962 человека. Хотя бы одну дозу вакцины получили 1 289 407 человек, или 44,9%, заявили 31 декабря 2021 года власти Грузии.

В Грузии увеличилось число случаев заболевания коронавирусом штамма омикрон и начинается очередная волна распространения коронавирусной инфекции, сообщило сегодня со ссылкой на главу Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе издание "Грузия Online".

"Начинается еще одна т.н. восходящая волна инфицирований, которая, скорее всего, вызвана новым штаммом омикрон", - сказал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

В стране вирус циркулирует более интенсивно, чем это было во второй половине декабря, заявил Амиран Гамкрелидзе и призвал всех жителей страны пройти вакцинацию и соблюдать требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"Прошу всех еще раз привиться и соблюдать правила и регуляции: прежде всего, носить маску, избегать больших скоплений людей, соблюдать санитарный порядок и социальную дистанцию. Эти рекомендации сравнительно легко выполнять, тем самым мы защитим себя и окружающих нас людей. То есть, мы вакцинируемся для страны и здоровья людей", - процитировало Амирана Гамкрелидзе издание.

В Грузии, по данным на 5 января официального сайта stopcov.ge, за минувшие сутки добавилось 3436 человек, заболевших коронавирусом, всего за время эпидемии было выявлено 945609 зараженных, выздоровели 906708 пациентов (за минувшие сутки 1805 человек), в больницах находятся 4353 пациента.

В Грузии по данным на 5 января подтверждено 253 случая заболевания коронавирусом штамма омикрон, но реальное количество инфицированных этим штаммом в три-четыре раза больше, сообщил со ссылкой на главу Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе грузинский "Первый канал". Гамкрелидзе не указал при этом, за какой период выявлены эти случаи.

Был проведен анализ 159 случаев, которые были подтверждены по состоянию на утро 5 января - среди инфицированных 16 детей и подростков в возрасте до 18 лет. 17 процентов случаев заболевания приходится на повторное инфицирование, а 67 процентов инфицированных были ранее полностью вакцинированы, а восемь из них привиты дополнительной бустерной дозой вакцины.

Состояние здоровья всех 159 пациентов врачи оценивают как легкое, и только пятерых положили в больницу, причем в трех случаях госпитализация понадобилась по причине сопутствующего заболевания.

В Грузии в ближайшие две недели, как предположил руководитель Центра контроля заболеваний, ожидается рост заболеваемости, к чему система здравоохранения, по мнению Амирана Гамкрелидзе, готова.

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