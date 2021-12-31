COVID-вакцина. Фото: pixabay.com

31 декабря 2021, 23:29

Власти Грузии отчитались о результатах первого года вакцинации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полный курс вакцинации в Грузии прошли 40% взрослых жителей страны - 1 148 962 человека. Хотя бы одну дозу вакцины получили 1 289 407 человек, или 44,9%.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе не исключила введение в Грузии обязательной вакцинации от коронавируса. Спустя пять дней  министр ушла в отставку, причины своего решения она не пояснила. 

С 1 декабря для посещения многих заведений в Грузии стало обязательным использование "зеленых паспортов" с QR-кодом о вакцинации или информацией о перенесенном коронавирусе. В частности, без "зеленого паспорта" нельзя посещать заведения общепита, театры, кинотеатры, музеи, развлекательные центры, фитнес-центры и гостиницы. Противники применения "зеленых паспортов" неоднократно проводили акции протеста.

Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии за 2021 год прошли 1 148 962 человека, что составляет 40% взрослого населения страны. С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 289 407 человек, или 44,9% взрослого населения. Бустерные дозы вакцины получили 73 162 человека, сообщили сегодня "Новости-Грузия" со ссылкой на Национальный центр по контролю над заболеваниями.

По состоянию на 31 декабря в целом в Грузии сделали 2 512 858 уколов вакцины от коронавируса . Из них 5532 прививки от COVID-19 провели 30 декабря, следует из информации на сайте stopcov.ge.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число закрытых на карантин школ в Грузии сократилось до 169", "Врачи в Грузии указали на ухудшение ситуации с коронавирусом после митингов", "Оппозиция усмотрела политический подтекст в словах Зурабишвили об ужесточении ограничений".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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