Мэрия Тбилиси ответила на критику подорожания проезда в транспорте

06 января 2022, 11:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сакребуло Тбилиси одобрило систему абонентской платы за проезд в муниципальном транспорте. Стоимость проезда при этом вырастет, но для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Горожане возмущены повышением стоимости проезда.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в Тбилиси прошла акция протеста, организованная сторонниками Лейбористской партии Грузии, которые выступили против повышения стоимости проезда в общественном транспорте и введения новой платежной системы.

Тбилисское сакребуло (орган местного самоуправления) на заседании 27 декабря приняло законопроект, в соответствии с которым оплата проезда в муниципальном транспорте – автобусах, метро и маршрутных такси – будет производиться только по картам. Оплата для всех трех видов транспорта за один проезд будет едина и составит один лари (33 цента). Сейчас, к примеру, проезд в автобусах стоит 50 тетри (17 центов), а в маршрутных такси 80 тетри (23 цента).

С 1 февраля мэрия вводит оплату за проезд в муниципальном транспорте трех видов – оплата действующей проездной картой в автобусах и метро, банковской картой или же безлимитным абонементом. Абонемент можно будет приобрести сроком действия от одного дня до одного года. В частности, стоимость абонемента на сутки составит три лари (97 центов), на неделю – 20 лари (6,4 доллара), на месяц – 40 лари (12,9 доллара), три месяца – 100 лари (32,3 доллара), шесть месяцев – 150 лари (48,3 доллара), год – 250 лари (80,6 доллара). При этом в случае пересадки из одного вида транспорта на другой в течение полутора часов после первой поездки оплачивать проезд на втором виде транспорта не надо.

Столичная мэрия установила льготы при проезде в муниципальном транспорте для ряда категорий лиц. Бесплатный проезд предусмотрен для незрячих людей и их сопровождающих, школьников, участковых полицейских, сотрудников главного оперативного департамента министерства внутренних дел, сотрудникам детских садов, ветеранов войны, зарегистрированных в Тбилиси и нескольких других категорий. Льготный тариф в 20 тетри (семь центов) будут платить студенты вузов и профтехучилищ, сотрудники общеобразовательных заведений, пенсионеры, участковые врачи, педиатры и врачи, работающие в поликлиниках. Тариф в 10 тетри (четыре цента) предусмотрен для участников государственной программы по преодолению нищеты, которые при регистрации набрали не больше 70 тысяч очков.

Доктор экономических наук Михаил Токмазишвили сказал корреспонденту «Кавказского узла», что ожидает скачок цен на продукты питания из-за повышения тарифов за проезд в муниципальном транспорте.

«Повышение тарифов не имеет прямого отношения к росту цен, но незаметно окажет на него влияние, так как подорожает стоимость перевозок», – сказал он.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Тбилиси, которые не попадают ни в одну из льготных категорий, резко раскритиковали новшество, указав, что власти наживаются за их счет.

Жительница Тбилиси, беженка из Абхазии Майя, живущая в гостинице – в месте компактного проживания беженцев, возмутилась повышением цен за проезд. По ее словам, с введением новой безналичной оплаты она не только станет больше платить за проезд, но и будет вынуждена купить абонемент на проезд или открыть счет в банке.

«Абонемент на проезд очень дорогой, мне он не нужен. Я езжу на транспорте только два раза в неделю, туда и обратно – итого всего четыре поездки. Счета в банке у меня уже нет, раньше был, но я его закрыла, так как не могу оплачивать его обслуживание. Видимо, из-за новой системы придется открыть счет снова и платить гораздо больше – повышенный тариф и за обслуживание банковской карты», – посетовала она.

Жительница Тбилиси Эка также недовольна ростом тарифов, она считает, что льготные поездки на транспорте решили сделать за счет повышенной оплаты для других слоев населения.

Жительница Тбилиси Марина, живущая в спальном районе и работающая в центре города, возмущена ростом тарифов, поскольку ее невысокая зарплата не позволяет такую сумму платить за проезд. «Никому из нашей семьи не полагается льгот при проезде. Зарплата маленькая, денег на жизнь едва хватает, периодически приходится подрабатывать уборкой квартир. Все подорожало. Как мы будем жить – мы и так выживаем», – посетовала она.