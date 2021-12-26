Протестующие в Тбилиси раскритиковали повышение стоимости проезда на транспорте

26 декабря 2021, 03:06

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Сторонники Лейбористской партии Грузии провели акцию протеста против повышения стоимости проезда на общественном транспорте и введения новой платежной системы.

Лидер Лейбористской партии Лаша Чхартишвили и член партии Мамука Жгенти организовали акцию против транспортной реформы, которая прошла у мэрии Тбилиси вечером 25 декабря, передает корреспондент "Кавказского узла".

В частности, участники акции протестовали против изменения стоимости проезда и внедрения новой платежной системы. Мамука Жгенти сказал корреспонденту "Кавказского узла", что на акцию протеста люди вышли, так как в связи с повышением тарифа "человек будет вынужден платить вместо нынешних 50 тетри (приблизительно 16 центов США) один лари (приблизительно 32 цента США).

"Чиновники говорят, что если использовать абонементы, то ездить в городском транспорте будет выгодно. Но правда в том, что за абонемент одновременно нужно выложить солидную сумму, что далеко не каждому по карману. То есть события развиваются по классической схеме «богатые богатеют, а бедные становятся еще беднее». Уборщики, консультанты, банковские кассиры, работники рынка, официанты, обслуживающий персонал - это лишь небольшой список людей, по которым больше всего ударит рост цен на транспорт!" - заявил Жгенти.

Он рассказал, что участники акции оставили символические 50 тетри мэру Тбилиси Кахе Каладзе, чтобы "это были последние 50 тетри, которые мэр Тбилиси достал из кармана тбилисцев". "Протест должен быть постоянным и нарастающим!" - добавил он.

В соцсети Facebook лейбористы создали группу "Скажи нет дорогому путешествию!".

"По словам мэра Кахи Каладзе, с февраля следующего года планируется увеличить разовую стоимость проезда в автобусе, метро и маршрутке до одного лари или вдвое <...>! Стоимость проезда на автобусе и метро с интервалом полтора часа увеличивается с 50 тетри до лари! Для нас, для подавляющего большинства населения Грузии, живущего в крайней нищете, это совершенно неприемлемо и будет иметь ужасные последствия! Поэтому мы требуем, чтобы существующие тарифы (50 тетри для автобусов и метро и 80 тетри для маршруток) сохранялись за полтора часа подряд на общественном транспорте", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Лаша Чхартишвили.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Тбилиси негативно отнеслись к инициативе городских властей. Пенсионерка Люба, которая вместе с корреспондентом стояла в переполненном автобусе в пробке на проспекте Руставели и Костава, рассказала, что едет из Варкетили к сыну, живущему в Сабуртало. "Купить абонемент я не смогу, придется платить по повышенному тарифу", - посетовала она.

Юрист Гиоргий считает, что недопустимо поднимать тарифы на транспорт в условиях пандемии.

Профессор политехнического университета Теймураз с ним не согласен. По его словам, абонентская система оплаты проезда на транспорте - это мировая практика, и Грузии пора на нее переходить.

По словам вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе, внедрение новой платежной системы в общественном транспорте дает пассажирам возможность покупать то, что они хотят, и выбирать при этом способ оплаты из семи различных пакетов.

"С 1 февраля в городском транспорте будет запущена новая система безлимитных платежей. Новые пакеты, предлагаемые муниципалитетом пользователям, будут доступны для покупки с 5 января. Гражданин может выбрать один из семи различных пакетов и купить услугу на желаемый срок и стоимость. Важно, что в новую платежную систему, в отличие от нынешней модели, встроен микроавтобус, а это значит, что пересадка на маршрутку или с маршрутки на другой общественный транспорт будет совершенно бесплатной. Также важно отметить сниженную плату и бесплатные поездки, которые будут выдаваться многим категориям пользователей, таким как студенты, школьники, учителя, социально уязвимые люди и многие другие. Они в некоторых случаях будут пользоваться бесплатными поездками, а в некоторых будут значительно снижены тарифы", - передает слова Хмаладзе пресс-служба мэрии.

Корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Тбилиси сообщили, что разовая поездка в городском общественном транспорте будет стоить один лари. При этом сейчас проезд стоит 50 лари.

Одноразовая поездка на общественном транспорте в Тбилиси будет стоить 1 лари. До сих пор стоимость проезда в общественном транспорте составляла 50 тетри. При этом сформировано несколько платежных пакетов, и каждый желающий может выбрать подходящий для себя. "В случае разового проезда тариф составит один лари, с которым пассажир может пользоваться метро, автобусом, маршрутным такси или канатной дорогой возле высотного корпуса университета в течение 90 минут", - заявил сотрудник мэрии Тбилиси.