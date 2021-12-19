Фракция "Мой шаг" объяснила свои претензии к мэру Еревана

19 декабря 2021, 02:30

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Голосование в Совете старейшин Еревана по вопросу о вотуме недоверия Айку Марутяну назначено на 22 декабря. Марутян вышел из партии "Гражданский договор" и фракции "Мой шаг", неэффективно реализовал предвыборные обещания, заявила фракция "Мой шаг". Мэр Еревана не хотел действовать в узкополитических интересах правящей партии, считают жители Еревана.

Как сообщал "Кавказский узел", фракция "Мой шаг" Совета старейшин Еревана инициировала 15 декабря процесс выражения вотума недоверия мэру Еревана Айку Марутяну. При этом часть депутатов от правящей фракции не поддержала инициативу и заявила о поддержке мэра.

Фракция "Мой шаг" официально внесла в мэрию Еревана проект решения о выражении вотума недоверия Айку Марутяну. Сотрудник мэрии сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что, в соответствии с законом, голосование по проекту должно состояться на третий рабочий день, то есть в данном случае оно назначено на 22 декабря.

Вопрос о выдвижении вотума недоверия мэру будет решен путем тайного голосования. Одновременно должна быть выдвинута на пост мэра Еревана новая кандидатура. Для выдвижения вотума недоверия, согласно регламенту, необходимо представить проект решения с подписями как минимум одной трети от общего числа депутатов. При большинстве голосов за проект действующий мэр складывает свой мандат, а новый вступает в должность в течение недели, отметили в мэрии Еревана.

К процессу выдвижения вотума недоверия Марутяну присоединились депутаты от «Процветающей Армении» (пять голосов) и один депутат от фракции «Луйс».

Фракция блока «Мой шаг» на своей официальной странице в Facebook указала причины инициирования процесса выдвижения вотума недоверия Айку Марутяну. В публикации напоминается, что в результате выборов в 2018 году блок «Мой шаг» сформировал городскую власть и по полученным блоком голосам Айк Марутян, будучи членом партии «Гражданский договор» и принявший участие в сентябрьских выборах по спискам «Моего шага», стал мэром Еревана.

Однако, как отмечается, в декабре 2020 года Марутян подал заявление о выходе из партии «Гражданский договор» и блока «Мой шаг», тем самым отказался от всяких решающих политических процессов по демократизации страны, и своими действиями он подтвердил решение о нежелании разделить политическую ответственность с ГД и «Моим шагом».

Фракция также обвинила Айка Марутяна в недостаточно эффективной реализации предвыборных обещаний блока «Мой шаг» перед жителями Еревана. Также Марутян не осуществил самую главную миссию по искоренению системной коррупции. Обязательства блока перед ереванцами и мандат, как отмечается в сообщении, не может быть выполнен в условиях, когда мэр порвал связь с политическим большинством – с блоком «Мой шаг». Новым кандидатом на пост мэра Еревана фракция предложила нынешнего первого заместителя Марутяна Грача Саргсяна.

«Айку Марутяну выражаем свою благодарность за совместную работу и желаем успехов на новом политическом поприще», - говорится в сообщении фракции «Мой шаг».

Айк Марутян на своей странице в Facebook опроверг данное обвинение правящего блока. «Чтобы вас не попытались ввести в заблуждение, скажу, что с Робертом Кочаряном никогда и ни при каких обстоятельствах не встречался, даже случайно. Если бы у меня было свободное от работы время, я бы встретился со своими детьми. Ни с какой партией не имею желания и намерений сотрудничать», - обратился он к ереванцам.

В публикации газеты "Айкакан Жаманак" указано, что Марутян вступил в тесные связи с главой фракции сторонников Роберта Кочаряна "Айастан" Сейраном Оганяном.

Глава фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Армен Галджян сказал журналистам, что процесс вотума недоверия Айку Марутяну инициирован из-за «политического кризиса между мэрией и правительством».

«Существует политический кризис, несоответствие политической направленности. Уже год, как Марутян вышел из партии «Гражданский договор», и мы всячески старались найти пути сотрудничества, но всякие попытки не увенчались успехом», - заявил Галджян.

Член Совета старейшин от фракции «Мой шаг» Григор Ерицян, который не присоединился к процессу выдвижения вотума недоверия, не согласен с оценкой фракции о неэффективной работе Марутяна. Он также не согласен, с тем, что возник политический кризис.

Корреспонденту «Кавказского узла» Ерицян сказал, что из всего заявления фракции действительности соответствует лишь то, что Айк Марутян больше не желает делить политическую ответственность с политическим большинством.

Заявление фракции, по словам Ерицяна, обсуждалось с премьер-министром Николом Пашиняном. В ходе встречи было также решено, что вместе с Марутяном от мандата должны отказаться и те члены Совета старейшин, которые не присоединились к процессу выдвижения вотума недоверия. Причем мандаты депутаты должны сложить до дня голосования по проекту. «Уже долгое время правящая фракция Совета старейшин Еревана перестала представлять интересы жителей столицы и руководствуется узкими партийными интересами», - отметил Ерицян, добавив, что принял решение сложить мандат и выражает свое принципиальное несогласие с решением фракции.

Хотя блок "Мой шаг", ранее собранный вокруг партии Пашиняна "Гражданский договор", в мае распался, и на выборах в парламент летом этого года партия Пашиняна победила самостоятельно, но в Совете старейшин Еревана она до сих пор действует в составе этого блока.

Бывший депутат НС от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян раскритиковала Айка Марутяна за "разделение общества на белых и черных". "Он посадил это общество на дозу ненависти друг к другу <...> Марутян – то детище революции, которого сейчас она пожирает", - написала она в Facebook.

Зограбян считает, что на месте Марутяна мэром мог бы избраться любой, кого бы поставил Никол Пашинян на момент 2018 года. «Сейчас, несмотря на то, что уже не имею ничего общего с партией «Процветающая Армения», я призываю членов этой фракции проголосовать против снятия с должности Айка Марутяна. Но не потому, что он хороший мэр, а для того, чтобы не становиться инструментом в руках властей в межклановых разборках и не участвовать в последнем акте, когда революция сожрет свое очередное детище», - обратилась она к своим бывшим однопартийцам.

Житель Еревана Аршалуйс Мгседян на своей странице в Facebook отметил, что «мэр Еревана – последняя точка, которая осталась от революции 2018 года». Он считает, что последними внеочередными выборами завершилась революция. Несогласные ушли, а команда из сторонников, сформировавшаяся на волне революции, превратилась в лояльную группу исполнителей.

«Мэр Еревана - единственный, который, будучи представителем команды, не является частью этой группы. Чужой среди своих. Он не вмешивался во время внеочередных выборов и не был виден на партийных и политических встречах. Кроме этого вроде и не имеет политических амбиций, поэтому непредсказуемый и неконтролируемый», - написал Мгседян.

Он напомнил слова Никола Пашиняна во время инаугурации Марутяна, когда премьер заявил, что «ключевое значение этого события является то, что решение о том, кто должен быть мэром Еревана, приняли граждане Армении, и свободное волеизъявление граждан впредь никогда не должно ставиться под сомнение».

Жительница Еревана Кристине Бегларян сказала корреспонденту «Кавказского узла», что пример Айка Марутяна показывает, что очередной мэр, кого бы ни назначили, будет действовать в узкополитических интересах партии «Гражданский договор». В противном случае его ждет участь Марутяна. «Я вообще считаю, что главы общин не должны принадлежать ни к какой партии. Они управленцы, их дело управлять общиной, заниматься ее развитием. Другие интересы, в частности, чьи-то партийные, их не должны интересовать. Но поскольку у нас в стране другого метода избрания нет, ничего хорошего и не стоит ожидать», - отметила Бегларян.