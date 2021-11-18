Бакинские аналитики оценили итоги боев на границе с Арменией

18 ноября 2021, 13:04

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Военные действия 16 ноября на армяно-азербайджанской границе обеспечили тактическое преимущество ВС Азербайджана, но ценой больших потерь, считают аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед, азербайджанская сторона обвинила армянских солдат в попытке захвата высот в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером 16 ноября после телефонных переговоров глав Минобороны Армении и Азербайджана с министром обороны России Сергеем Шойгу. Обе стороны сообщили о потерях в ходе перестрелок. Азербайджан заявил о гибели семи военнослужащих и ранении 10. Минобороны Армении сообщило, что погиб один солдат, 13 военных оказались в плену, судьба еще 24 остается неизвестной. Кроме того, по данным ведомства, азербайджанские военные захватили две боевые позиции армянских подразделений.

Боевые действия на армяно-азербайджанской границе 16 ноября завершились отражением наступления армянских военных на ряде участков границы между Арменией и Азербайджаном в Лачинском и Кельбаджарском районах. Кроме того, в результате контрнаступательных действий подразделения ВС Азербайджана взяли две безымянные высоты на горе Гызылтепе (армянское название Цицернакар, - прим. "Кавказского узла"), расположенной на западе Лачинского района (согласно Яндекс-картам), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" военный аналитик, пожелавший остаться неназванным в связи со служебной деятельностью.

Территории Кельбаджарского и Лачинского районов отошли под контроль Азербайджана по соглашению от 10 ноября 2020 года по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Всего по итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

По словам военного аналитика, когда весной азербайджанская армия вышла к границе с Арменией и стала обустраиваться на рубежах, армянские военные сохранили эти высоты.

"16 ноября, используя эти высоты как опорные пункты, армянская армия предприняла попытку продвижению вглубь азербайджанской территории. Но атака была отбита, и более того, азербайджанские военные пошли в контрнаступление и взяли эти высоты. Они возвышаются над следующей горной грядой, где стоят армянские военные, и обеспечивают теперь азербайджанской армии тактическое преимущество. Азербайджанские военные получили возможность просматривать пять сел Армении и окрестные дороги. Конечно, села и дороги не будут обстреливаться. Однако это позволит азербайджанской стороне наблюдать за передвижениями и концентрацией войск и техники в сторону границы и быть готовой к возможным атакам", – считает эксперт.

Он отметил, что не владеет информацией о том, контролирует ли азербайджанская сторона эту гору полностью. "Гора и горный ряд имеют волнообразную форму. На них может быть целый ряд высот, расположенных на расстояниях от нескольких сот метров до нескольких километров параллельно или немного впереди, или позади. Но эти две точки, взятые 16 ноября, являются самыми высокими на этой горе. Если даже армянские посты есть южнее или севернее, юго-западнее или северо-западнее, то азербайджанские военные контролируют дороги, по которым они снабжаются. Если будут попытки подвоза туда дополнительных сил, то азербайджанские военные, скорее всего, будут пресекать это, чтобы противник не укреплялся там для новых атак", – предположил аналитик.

Он указал на то, что почти вся граница Азербайджана и Армении проходит по горной местности.

"С весны азербайджанская армия обустраивает посты, позиции на границе. Где-то этот процесс проходил бесконфликтно, где-то были мелкие не вооруженные стычки, где-то в ход шло огнестрельное оружие. Однозначно сказать сложно, что везде азербайджанская армия заняла более выгодные позиции, поскольку горные гряды сменяют другу друга: ты можешь занять одну вершину, а на следующей противник может оказаться еще выше. Поэтому, чтобы положить конец спорам и пограничным инцидентам, надо провести делимитацию и демаркацию границы", – уверен эксперт.

По его мнению, в ходе боев 16 ноября Азербайджан получил тактическое преимущество. "Говорить о какой-то победе не приходится, потому что перед войсками не ставились какие-то большие задачи, и это все-таки были бои локального характера. В любом случае азербайджанская армия должна была остановиться, поскольку дальше уже начиналась территория Армении", – сказал военный аналитик.

Глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов считает, что бои завершились успешным результатом для Азербайджана – взятием двух важных высот, что открывает обзор для наблюдения над большой территорией Армении вплоть до дороги Горис–Ереван. Однако, на его взгляд, это удалось за счет существенных человеческих потерь. "Семь человек убитых и 10 раненых – это самые крупные потери Азербайджана после 44-дневной войны. Видимо, шли очень ожесточенные бои", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем он считает, что пока нет официального соглашения о делимитации и демаркации границы, Азербайджану следует укреплять рубежи. "Почти 30 лет здесь не было границы. Азербайджану следует спешно ее обустраивать и укреплять. Это нужно, во-первых, для предотвращения проникновения диверсионных групп. Во-вторых, в случае попыток со стороны Армении начать новую войну с целью реванша принять действенные контрмеры уже на границе", – заявил Абилов.

По его данным, граница между Азербайджаном и Арменией имеет протяженность в 1000 километров. "Половина ее была и раньше линией проникновения войск, но другая половина – в Кельбаджарском, Лачинском, Губалинский и Зангиланском районах – была возвращена только год назад. Это почти повсеместно высокогорные хребты, и занять везде удобные и выгодные позиции просто было бы невозможно. Тем более что этот процесс начался только весной этого года", – сказал глава НПО "Военные юристы".

В Минобороны Азербайджана воздержались от комментариев относительно результатов столкновений на границе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".