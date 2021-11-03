Агван Овсепян. Фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Овсепян,_Агван_Гарникович

03 ноября 2021, 04:18

Ереванский суд продлил арест Агвану Овсепяну

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ереване оставил бывшего генпрокурора Армении Агвана Овсепяна под стражей еще на два месяца. Защита обжалует это решение, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября суд в Ереване постановил заключить на два месяца под стражу бывшего генпрокурора Армении Агвана Овсепяна, обвиненного в незаконной предпринимательской деятельности, взяточничестве и отмывании денег. Овсепян не признает вину. 4 октября Апелляционная инстанция отказалась освободить его из-под ареста.

Суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана 2 ноября продлил арест Овсепяна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эрик Алексанян. По его словам, судья Давид Аргаманян удовлетворил ходатайство следователя о продлении содержания под стражей еще на два месяца.

Адвокат добавил, что защита на согласна с этим решением суда и готовит жалобу в Апелляционный суд.

По версии следствия, Агван Овсепян, будучи генпрокурором (в 2004-2013 годах) и председателем Следственного комитета (в 2014-2018 годах), управлял рядом предприятий. Согласно материалам дела, Овсепян получил взятку, эквивалентную 380 тысячам долларов, присвоил имущество на 1,6 миллиона долларов и легализовал полученные преступным путем деньги - 2,6 миллиона в долларовом эквиваленте.

Напомним, Овсепян подал в отставку с должности главы Следственного комитета Армении 11 июня 2018 года - вскоре после "бархатной революции" и прихода к власти нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Примечание:

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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