Агван Овсепян. Фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Овсепян,_Агван_Гарникович

04 октября 2021, 12:05

Суд в Ереване оставил Агвана Овсепяна под стражей

Апелляционная инстанция отказалась освободить из-под ареста бывшего генпрокурора Армении Агвана Овсепяна, обвиненного по нескольким уголовным статьям. Защита намерена добиваться его освобождения под залог, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября суд в Ереване постановил заключить на два месяца под стражу бывшего генпрокурора Армении Агвана Овсепяна, обвиненного в незаконной предпринимательской деятельности, взяточничестве и отмывании денег. Овсепян не признает вину, решение об аресте будет обжаловано, заявила защита.

По версии следствия, Агван Овсепян, будучи генпрокурором (в 2004-2013 годах) и председателем Следственного комитета (в 2014-2018 годах), управлял рядом предприятий. Согласно материалам дела, Овсепян получил взятку, эквивалентную 380 тысячам долларов, присвоил имущество на 1,6 миллиона долларов и легализовал полученные преступным путем деньги - 2,6 миллиона в долларовом эквиваленте.

Апелляционный суд Армении не удовлетворил ходатайство защиты об отмене решения об аресте Агвана Овсепяна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эрик Алексанян.

Он уточнил, что суд огласил лишь заключительную часть судебного акта, и причины решения суда адвокатам пока не известны.

Сам Агван Овсепян, по словам адвоката, принял участие в заседании. "Защита непременно обратится в Кассационный суд, а также после обсуждения новых обстоятельств, скорее всего, представит новое ходатайство об изменении меры пресечения с ареста на освобождение под залог", - сказал Эрик Алексанян, не уточнив, о каком новом обстоятельстве идет речь.

Примечание:

"Суд в Ереване отменил запрет на выезд Юрию Хачатурову", "Глава штаба Кочаряна обвинен в отмывании 9 миллионов долларов", "Глава села Воротан задержан по делу о подкупе избирателей".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 октября 2021, 14:52

04 октября 2021, 14:15

04 октября 2021, 13:56

  • Очевидцы озвучили подробности избиения фанатов "Спартака" в Грозном

    Один из двух болельщиков "Спартака", которых на грозненском стадионе избили дубинками сотрудники полка имени Кадырова, был нетрезв, а второй всего лишь попросил отпустить товарища, рассказали очевидцы избиения. Фанаты московской команды осведомлены о правилах поведения в Грозном и не могли оскорбить чувства мусульман, предположили администраторы спортивных пабликов.

04 октября 2021, 13:01

04 октября 2021, 12:25

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи