Суд в Ереване оставил Агвана Овсепяна под стражей

04 октября 2021, 12:05

Апелляционная инстанция отказалась освободить из-под ареста бывшего генпрокурора Армении Агвана Овсепяна, обвиненного по нескольким уголовным статьям. Защита намерена добиваться его освобождения под залог, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября суд в Ереване постановил заключить на два месяца под стражу бывшего генпрокурора Армении Агвана Овсепяна, обвиненного в незаконной предпринимательской деятельности, взяточничестве и отмывании денег. Овсепян не признает вину, решение об аресте будет обжаловано, заявила защита.

По версии следствия, Агван Овсепян, будучи генпрокурором (в 2004-2013 годах) и председателем Следственного комитета (в 2014-2018 годах), управлял рядом предприятий. Согласно материалам дела, Овсепян получил взятку, эквивалентную 380 тысячам долларов, присвоил имущество на 1,6 миллиона долларов и легализовал полученные преступным путем деньги - 2,6 миллиона в долларовом эквиваленте.

Апелляционный суд Армении не удовлетворил ходатайство защиты об отмене решения об аресте Агвана Овсепяна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эрик Алексанян.

Он уточнил, что суд огласил лишь заключительную часть судебного акта, и причины решения суда адвокатам пока не известны.

Сам Агван Овсепян, по словам адвоката, принял участие в заседании. "Защита непременно обратится в Кассационный суд, а также после обсуждения новых обстоятельств, скорее всего, представит новое ходатайство об изменении меры пресечения с ареста на освобождение под залог", - сказал Эрик Алексанян, не уточнив, о каком новом обстоятельстве идет речь.