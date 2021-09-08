Ереванский суд отправил Агвана Овсепяна под арест

08 сентября 2021, 12:39

Суд постановил заключить под стражу Агвана Овсепяна, обвиненного в финансовых преступлениях на посту генерального прокурора Армении и главы Следственного комитета. Овсепян не признает свою вину, решение об аресте будет обжаловано, заявила сегодня защита.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября следствие отчиталось о задержании бывшего генерального прокурора Армении Агвана Овсепяна по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, взяточничестве и отмывании денег.

Ереванский суд поздно вечером 7 сентября удовлетворил ходатайство следствия об аресте Агвана Овсепяна, он заключен под стражу на два месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Сасун Рафаэлян.

По его словам, защита обжалует судебное решение. "Защита пока не получила копию решения суда. Суд опубликовал заключительную часть. После получения решения защита изучит и представит апелляционную жалобу на арест Овсепяна", - пояснил Рафаэлян. Он подчеркнул, что Овсепян не признает предъявленных ему обвинений.

Информацию об аресте Овсепяна подтвердила и Специальная следственная служба, передало сегодня "Радио Азатутюн".

По версии следствия, Агван Овсепян, будучи генпрокурором (в 2004-2013 гг.) и председателем Следственного комитета (в 2014-2018 гг.), фактически управлял рядом предприятий. Согласно материалам дела, Овсепян получил взятку, эквивалентную 380 тысячам долларов, присвоил имущество на 1,6 миллиона долларов и легализовал полученные преступным деньги - 2,6 миллиона в долларовом эквиваленте. Овсепян подал в отставку с должности главы Следственного комитета Армении 11 июня 2018 года - вскоре после "бархатной революции" и прихода к власти нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна.