Агван Овсепян. Фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Овсепян,_Агван_Гарникович

07 сентября 2021, 12:47

Задержан бывший генпрокурор Армении Агван Овсепян

Бывший генеральный прокурор Армении Агван Овсепян обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, взяточничестве и отмывании денег.

По версии следствия, Агван Овсепян, занимая должность генпрокурора и председателя Следственного комитета, фактически управлял рядом предприятий. Пост генпрокурора Армении Овсепян занимал с 18 марта 2004 года по 13 сентября 2013 года, председателя Следкома - с 18 июля 2014 года по 11 июня 2018 года, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

"Согласно материалам дела, Овсепян получил взятку в особо крупном размере - 190 млн драмов (10 драмов = 0.02 доллара), а также путем обмана присвоил имущество в размере 800 млн драмов. Помимо этого, Овсепян легализировал полученные преступным путем деньги в размере 1 млрд 299 млн 404 тыс. 414 драмов", - рассказал сотрудник следственной службы.

Агвану Овсепяну предъявлено обвинение по статье 310 УК Армении (незаконное участие в предпринимательской деятельности), статье 311 часть 4, пункт 2 (получение взятки), статье 178 часть 3, пункт 1 (мошенничество) и статье 190 часть3, пункт 1 (легализация доходов, полученных незаконным путем). Он задержан, сообщили в ведомстве.

Напомним, Овсепян подал в отставку с должности главы Следственного комитета Армении 11 июня 2018 года. Он не уточнил, где и в какой должности планирует работать дальше, пообещав продолжить "активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность".

Примечание:

"Суд в Ереване отменил запрет на выезд Юрию Хачатурову", "Глава села Воротан задержан по делу о подкупе избирателей", "Глава штаба Кочаряна обвинен в отмывании 9 миллионов долларов".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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