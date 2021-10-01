Машину с Ибрагимом Гаджиевым силовики накрывают тентом. 2 апреля 2021 год. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"

01 октября 2021, 18:35

Суд в Дагестане оставил под стражей бывшего полицейского Ибрагима Гаджиева

Срок ареста Ибрагима Гаджиева продлен на два месяца. Бывшему сотруднику собственной безопасности МВД Дагестана предъявлено новое обвинение, в похищении человека.

Как сообщал "Кавказский узел", Ибрагим Гаджиев – бывший сотрудник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД. 31 марта силовики провели обыск в его доме и изъяли пистолет, патроны и наркотики. Гаджиев обращался в суд с требованием признать необоснованными действия силовиков при обыске в его доме и взыскать с МВД миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ибрагим Гаджиев является свидетелем по делу бывшего начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова и его брата, бывшего врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудина Ашикова. Они обвиняются в финансировании терроризма и покушении на правоохранителя. Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий. Еще один фигурант дела, начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Махачкалы Омар Абдурашидов, заподозрен в вымогательстве и финансировании терроризма. Родственники Абдурашидова и Ашиковых неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело в отношении обвиняемых сфальсифицировано. В октябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.

Сегодня Кировский районный суд Махачкалы на два месяца продлил Ибрагиму Гаджиеву срок содержания под стражей, который истекал 2 октября. Гаджиев находится под арестом уже шесть месяцев - со 2 апреля.

В ходатайстве о продлении ареста следователь пояснил, что завершить предварительное следствие до 2 октября не представляется возможным. Защита возразила, что следователь еще 25 августа заявлял о завершении предварительного следствия.

Еще одним аргументом следствия против освобождения Гаджиева стали купленные на его имя авиабилеты для перелета в Москву, а оттуда в Турцию. Адвокат Сапият Магомедова попросила продемонстрировать билеты, но участники процесса их не увидели. Ибрагим Гаджиев пояснил, что он в принципе не мог приобрести авиабилеты на международный рейс, находясь в СИЗО. "У меня был изъят загранпаспорт сотрудниками ОБОП УУР МВД. На этот паспорт и купили", - предположил он, не сказав прямо, кто приобретал билеты.

Ибрагим Гаджиев также пожаловался на условия содержания в СИЗО. По его словам, в трехместной камере содержатся сразу восемь человек. Гаджиев также напомнил о своих боевых заслугах. "Когда в Чечне шли боевые действия, я напросился, сам поехал на Минутку (площадь в Грозном, где шли боевые действия. - Прим. "Кавказского узла"), а сейчас я поеду в СИЗО гнить. Это такое "спасибо" от государства?" - возмутился Гаджиев.

Дело Гаджиева возбуждено по статьям "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия". В суде Ибрагим Гаджиев вновь заявил, что и наркотики, и оружие ему подбросили. Подсудимый подчеркнул, что если бы действительно хранил наркотики, то не стал бы открывать двери силовикам, не избавившись от улик. Он напомнил, что сам в прошлом был сотрудником полиции.

Когда судья удалился в совещательную комнату, Гаджиеву предъявили новое обвинение - по делу против его родного брата Курбана Гаджиева, тоже бывшего сотрудника полиции. Теперь Ибрагим Гаджиев обвиняется и по статьям о похищении человека и разбое. По версии следствия, Гаджиев месте с сообщниками похитил предпринимателя ради выкупа. Адвокат Сапият Магомедова в ходе заседания заявила, что новое обвинение "придумано в срочном порядке, на случай, если суд отпустил бы Гаджиева из зала суда", передало дагестанское издание "Черновик".

Ранее Ибрагим Гаджиев указывал в жалобе на имя главы Общественной наблюдательной комиссии в Дагестане, что силовики вынуждали его оговорить брата, Курбана Гаджиева.

Примечание:

"Сотрудник МВД Дагестана задержан по делу о хищении 25 миллионов", "Суд в Дагестане отправил на пересмотр дело Гасангусейновых", "Источники сообщили об обысках в Минимущества Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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