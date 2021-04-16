Ибрагим Гаджиев оценил в миллион рублей ущерб от действий силовиков

16 апреля 2021, 12:53

Свидетель по делу Ашиковых Ибрагим Гаджиев направил в Советский райсуд Махачкалы иск, в котором потребовал признать необоснованными действия силовиков при обыске в его доме, а также взыскать с МВД миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 марта силовики провели обыск в доме Ибрагима Гаджиева, при котором изъяли пистолет, патроны и наркотическое вещество. Вечером 1 апреля полиция заблокировала машину Гаджиева около Кировского районного суда в Махачкале. Силовики потребовали от Гаджиева проследовать с ними в отдел для допроса. Гаджиев провел ночь в салоне автомобиля - он опасался, что в случае его освобождения они могут увезти его в неизвестном направлении, и что к нему будут применяться пытки. Позже он был доставлен в отдел полиции. При этом 2 апреля полицейские отказались пустить к Гаджиеву адвоката.

Ибрагим Гаджиев – бывший сотрудник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД, он был подчиненным Раипа Ашикова в службе безопасности дагестанского филиала "Россельхозбанка".

Ибрагим Гаджиев подал в Советский районный суд Махачкалы иск против МВД России, управления МВД по Дагестану, Минфина России в лице главного распорядителя бюджетных средств МВД России и двоих сотрудников управления МВД по Дагестану, сообщил сегодня "Черновик".

В заявлении Гаджиев отметил, что силовики нарушили его конституционные права на неприкосновенность жилища. Полицейские проникли в его дом и провели личный досмотр необоснованно, считает он. Также Гаджиев указал, что пистолет, патроны и наркотическое вещество были ему подброшены, сказано в публикации.

Бывший сотрудник МВД попросил суд признать действия полицейских необоснованными и взыскать с МВД России 1 млн рублей в качестве возмещения морального ущерба, отметило издание.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что после отказа встречи с Гаджиевым, адвокат Сапият Магомедова отправилась в прокуратуру, чтобы подать жалобу на недопуск к своему подзащитному.

Еще ранее Гаджиев рассказывал членам ОНК, что сразу после того, как к нему рано утром пришли неизвестные люди в масках, его положили на пол и за пазуху вложили револьвер, а в задний карман брюк положили пакетик с порошком.

Врачи скорой помощи, которые приехали к Гаджиеву, зафиксировали на его теле следы побоев и применения электрического тока, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Ума Аскерханова. После этого Управление МВД по Дагестану назначило проверку о необоснованном избиении полицейскими Гаджиева.

Напомним, что Ибрагим Гаджиев является свидетелем по делу бывшего начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова и его брата, бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудина Ашикова. Они обвиняются в финансировании терроризма и покушении на правоохранителя. Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий. Еще один фигурант дела, начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Махачкалы Омар Абдурашидов, заподозрен в вымогательстве и финансировании терроризма.

Родственники Абдурашидова и Ашиковых неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело в отношении обвиняемых сфальсифицировано. В октябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.