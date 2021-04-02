Правозащитники перечислили нарушения закона при преследовании Ибрагима Гаджиева

02 апреля 2021, 21:31

Силовики без законных оснований блокировали Ибрагима Гаджиева в машине у здания суда в Махачкале и повторно задержали его, не пустив в отдел адвоката и сотрудников ОНК, заявили адвокат Сапият Магомедова и активистка Ума Аскерханова. Гаджиева вынуждают оговорить братьев Ашиковых, находящихся под следствием, и самого себя, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 апреля силовики заблокировали машину Ибрагима Гаджиева, не позволив ему отъехать от здания Кировского районного суда в Махачкале. Они потребовали от Гаджиева проследовать с ними в отдел для допроса. Гаджиев провел ночь в салоне автомобиля - он опасался, что в случае его освобождения силовики могут увезти его в неизвестном направлении, и что к нему будут применяться пытки. Сегодня днем Гаджиев вышел из машины и был доставлен в махачкалинский отдел полиции. Пустить к нему его адвокатов силовики отказались.

Ибрагим Гаджиев – бывший сотрудник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД, он был подчиненным Раипа Ашикова в службе безопасности дагестанского филиала "Россельхозбанка", указывалось в публикации "Черновика".

Адвокат Ибрагима Гаджиева Сапият Магомедова направила в Следственный комитет России и дагестанское управление СКР заявления о действиях силовиков, которые около суток блокировали автомашину с Ибрагимом Гаджиевым у здания Кировского районного суда. По мнению Магомедовой, в этих действиях можно усмотреть состав уголовных статей о злоупотреблении полномочиями и о превышении должностных полномочий. «Думаю, следователи дадут правовую оценку этим действиям», - сказала Магомедова корреспонденту "Кавказского узла".

Обратиться с заявлением о действиях силовиков в надзорные и следственные органы намерена и заместитель председателя Общественной наблюдательной комисии (ОНК) Дагестана Ума Аскерханова. «За последние сутки мы увидели очень много правонарушений. Человека выпустили из зала суда, ему ничего не предъявляли, но при этом не давали поехать к себе домой», - пояснила она. С ночи 1 апреля и до вечера 2 апреля рядом с местом, где находилась машина с Гаджиевым, постоянно дежурили правозащитники и активисты общественного комитета «Солидарность и свобода».

Кировский районный суд Махачкалы 1 апреля рассмотрел административный протокол в отношении Ибрагима Гаджиева, которого обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции во время проведения обыска 31 марта. Суд не нашел нарушений в действиях Гаджиева и после заседания его отпустили, однако силовики не позволили ему отъехать от здания суда.

Просьба силовиков проехать на допрос в отдел не имела никакой юридической силы, считает Аскерханова. «Соответственно, человек отказался, он имел на это полное право. Суд его оправдал, других претензий к нему не было. К тому же он чувствовал себя плохо после побоев и насилия, которое к нему было применено. Все это было зафиксировано бригадой «скорой помощи», которую мы вызвали 31 марта в отдел полиции. По повестке он явился бы сам», - добавила она.

Ибрагим Гаджиев собственноручно написал заявление на 10 листах на имя заместителя председателя ОНК по Дагестану Умы Аскерхановой. В этом заявлении котором подробно изложил как его пытали, а также подбросили револьвер и пакетик с белым порошком, - предположительно, наркотическим веществом, рассказала 1 апреля Аскерханова.

Гаджиев пожаловался на подброс оружия и наркотиков

Согласно заявлению, копия которого имеется в распоряжении корреспондента «Кавказского узла», рано утром 31 марта к дому Гаджиева приехали порядка 30 сотрудников правоохранительных органов. Когда он открыл дверь, ему крикнули ложиться на пол. Хозяин дома подчинился требованию, после чего один из силовиков, который был в гражданской одежде засунул ему "за пазуху (…) револьвер и в задний карман брюк (…) пакетик с порошком белого цвета», написал Гаджиев.

По словам Гаджиева, он громко кричал, что ему подбросили эти предметы, и крики могли слышать соседи. Эти слова корреспонденту «Кавказского узла» подтвердила жена Гаджиева Ирина.

По словам женщины, ее муж проснулся утром 31 марта от шума возле ворот и пошел открывать дверь сам. «Как только открылась дверь, в дом забежали вооруженные люди в масках, положили мужа на пол, стали засовывать за пояс пистолет и что-то положили в карман. Он стал кричать, что это не его. Тогда они закрыли дверь гостиной и уже никого не запускали в комнату, где проводили обыск», - рассказала она.

По словам Ирины, во время обыска забрали планшеты детей, ноутбук, старые телефоны, а также изъяли из сейфа травматический пистолет, на который имелось разрешение.

Как сообщил Гаджиев правозащитникам, после обыска его вывезли за город, посадили в автомобиль «Газель», где подвергли пыткам: «стали избивать», «подключили к пальцам ног провода, по которым пропускали электрический ток». От него, согласно его свидетельствам, требовали оговорить родного брата Курбана Гаджиева и признать своими обнаруженные при нем оружие и наркотики. Кроме того, силовики высказывали ему возмущения по поводу его «жалоб на противоправные действия сотрудников правоохранительных органов по уголовному делу в отношении полковников полиции Ашиковых».

Пытки, по словам Гаджиева, были остановлены после того как он стал терять сознание. Затем его привезли в отдел полиции.

Согласно документам отдела полиции, Гаджиев был доставлен к ним в 12.50, но фактически его привезли еще раньше, пояснила адвокат Сапият Магомедова. «Ибрагим рассказывал, что когда находился у райотдела, слышал азан на обеденный намаз, а по времени это примерно 12 часов дня», - отметила она.

Родственники Ибрагима Гаджиева примерно в 14 часов вызвали домой сотрудников полиции и заявили о его похищении. «На тот момент он уже находился в Кировском отделе полиции. Сотрудники, которые приехали из этого отдела в 14 часов, приняли заявление о похищении, но не сообщили родным, что он находится у них в отделе», - сказала адвокат.

О ситуации с Гаджиевым будет также доложено в Общественную палату России и полномоченному по правам человека при президенте страны, отметила Ума Аскерханова. Она обратила внимание, что были нарушены также права членов ОНК, которые приехали к Гаджиеву.

«Мы действуем согласно Федеральному закону, подписанному президентом, рднако нас не допускали 2 апреля к машине, в которой находился Гаджиев. Когда они (Гаджиев и активист Джамбулат Гасанов - прим. "Кавказского узла") вышли из машины, сотрудники закрыли обзор полотном, и никто не мог увидеть, что там происходило. Когда Ибрагима Гаджиева увезли в Кировский райотдел, то сразу за ними поехали и члены ОНК, однако нам сказали, что в отделе введен план «Крепость» и внутрь разрешено пропускать только сотрудников уголовного розыска. Недопуск членов ОНК – это грубейшее нарушение закона, так как нам не моет быть отказано в праве посещать здания полиции ни под какими предлогами», - заявила она.

За все время, пока Гаджиев находился в заблокированной машине у здания суда, уголовного дела в отношении него возбуждено не было, отметила Сапият Магомедова.

«Когда сотрудники просили моего подзащитного выйти и проехать с ними, я спрашивала по какому делу он должен явиться к ним. При задержании ему были подброшены револьвер и белый порошок, и я спрашивала, хотят ли они предъявить обвинение по этому поводу. Получила ответ, что нет, его просто допросят, и допрос займет не более 30 минут. Раз нет уголовного дела, по административному делу он освобожден, то для чего нужно было все это?» - возмутилась она. По предположению адвоката, после повторного задержания Ибрагим Гаджиев может подтвергаться психологическому давлению и физическому насилию.

Адвокат указала на подоплеку дела Ашиковых

Преследование Ибрагима Гаджиева напрямую связано с делом братьев Ашиковых, уверена Сапият Магомедова. По словам адвоката, два года назад силовики уже похищали Гаджиева и несколько дней удерживали его, не оформляя документов о задержании.

"После того как он вышел, он писал многочисленные жалобы на неправомерные действия сотрудников, называя отдел и конкретные фамилии силовиков. К тому же он готовился стать адвокатом, в мае уже должен был сдать соответствующие экзамены», - отметила она.

По словам Магомедовой, подоплекой уголовного дела стало опубликованное в открытом доступе письмо от имени Сагида Муртазалиева (бывший председатель дагестанского отделения Пенсионного фонда – прим. «Кавказского узла»). Силовики получили указание "привлечь всех, кто причастен к написанию этого письма", сказала она.

В ноябре 2018 года в соцсетях был опубликован документ с обвинениями в адрес высокопоставленных дагестанских чиновников и силовиков о фактах коррупции в высших эшелонах власти. Текст документа представлен как обращение к генпрокурору России от бывшего главы Пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева, находящегося в международном розыске. В документе приводились фамилии высокопоставленных силовиков и госслужащих Дагестана, как бывших, так и действовавших на тот момент. Компромат на чиновников и силовиков, опубликованный от имени Муртазалиева, указывает на борьбу внутри силового блока, но бывший глава Пенсионного фонда Дагестана вряд ли является подлинным автором этого доноса, заявили опрошенные "Кавказским узлом» журналисты. Авторство документа было опровергнуто и от имени самого Муртазалиева.

«Видимо, тогда было решено «назначить» авторами братьев Ашиковых, причем (силовики) убедили федеральный центр в достоверности этой информации. Чтобы подкрепить эти утверждения, им нужны были свидетельские показания. Два года назад пытались получить нужные им сведения у Ибрагима Гаджиева, но тот отказался, заявив, что не знает, кто автор того письма. Сейчас они хотят получить уже другой результат допроса, нужный им», - предполагает адвокат.

По словам Магомедовой, пока каких-либо значимых свидетельств Гаджиева в деле Ашиковых нет. Адвокат опасается, что после повторного задержания силовики вынудят Гаджиева подписать нужные им показания, а также признание в хранении оружия и наркотиков.

Дело Ашиковых находится в прокуратуре

Бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков, его брат, бывший и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков, а также начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Махачкалы Омар Абдурашидов с 2019 года находятся под стражей. Ашиковы обвиняются в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа, Абдурашидов – только в финансировании терроризма. 3 октября адвокат Сапият Магомедова сообщила, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.

Ашиковы заявили о своей невиновности и о том, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным лицом. Братья Ашиковы и Абдурашидов не признают вину. Абдурашидов заявлял, что его пытали, добиваясь оговора Ашикова.

Уголовное дело в отношении братьев Ашиковых и Омара Абдурашидова находится в прокуратуре республики для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщила Сапият Магомедова. «В прокуратуру оно было направлено 10 марта. Для принятия решения по этому делу отводится месяц: либо должно быть утверждено обвинительное заключение и дело направлено в суд, либо возвращено следствию», - пояснила она.

По словам адвоката, на ознакомление с материалами дела защитникам и обвиняемым было выделено ограниченное время, и сторона защиты не смогла полностью изучить все 37 томов за один месяц.

«Адвокаты обжаловали это ограничение в Верховном суде, апелляционная инстанция признала незаконным установление ограничений по времени, но прекратило производство по жалобе, так как на момент вынесения решения дело было уже направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», - отметила она.

Сапият Магомедова также представляет интересы Раипа Ашикова в Европейском суде по правам человека, куда были направлены три жалобы. «Жалобы коммуницированы. России были заданы вопросы, однако, насколько нам известно, Россия так ничего и не смогла ответить по вопросам ЕСПЧ. Фактически им нечего возразить, поэтому дождемся рассмотрения жалоб», - заключила Магомедова.