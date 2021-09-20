Выдворение Дениса Ночевки с избирательного участка. Кадр видео https://vk.com/wall-156274117_379454

20 сентября 2021, 20:38

Краснодарский суд вернул полиции дело Дениса Ночевки

Полицейские допустили нарушения при составлении протокола на члена избиркома Кубани от "Яблока" Дениса Ночевку, постановил сегодня суд и вернул дело в полицию. Защите удалось предотвратить быстрый арест Дениса Ночевки, сообщил адвокат.

"Кавказский узел" писал, что на члена избиркома Краснодарского края от партии "Яблоко" Дениса Ночевку был составлен протокол после того, как он потребовал пустить наблюдателей следить за подсчетом голосов и был удален с участка. Ночевка был обвинен в неповиновении полицейскому.

Сегодня Прикубанский районный суд, куда поступило дело в отношении Дениса Ночевки об административном нарушении по статье 19.3 КоАП России (неисполнение законного требования сотрудника полиции), согласился с мнением защиты и вернул дело обратно в полицию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимур Филиппов.

"Суд согласился, что в ходе составления протокола полицией допущено существенное нарушение. В частности, не разрешено заявленное адвокатом ходатайство об изъятии видео с камер наблюдения, установленных на участке", - сообщил Филиппов.

Таким образом, материалы дела направлены в полицию на доработку. В полиции вольны решать, направлять ли после доработки дело в суд снова. "Главное, защите удалось предотвратить быстрое административное задержание и арест Ночевки", - подчеркнул адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", с 17 по 19 сентября в Краснодарском крае проходило голосование на местных, региональных выборах и на выборах в Госдуму. Наблюдатели заявили о массе нарушений. 19 сентября полицейские выволокли члена Краснодарской краевой избирательной комиссии Дениса Ночевку с участка после того, как он высказал подозрения о вбросе бюллетеней, сообщила активистка Софья Пилюкова.

Основные факты о выборах в регионах ЮФО и СКФО собраны в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах на Кубани и в других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

Примечание:

"Активистка Наталья Брусова сообщила подробности задержания накануне выборов в Сочи", "Массовое надомное голосование названо серьезной проблемой выборов на Кубани", "Активистка Султанбегова отпущена из полиции в Краснодаре".

Автор: Анна Грицевич источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 сентября 2021, 12:14

21 сентября 2021, 11:59

21 сентября 2021, 11:20

21 сентября 2021, 10:36

21 сентября 2021, 09:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи