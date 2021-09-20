Краснодарский суд вернул полиции дело Дениса Ночевки

20 сентября 2021, 20:38

Полицейские допустили нарушения при составлении протокола на члена избиркома Кубани от "Яблока" Дениса Ночевку, постановил сегодня суд и вернул дело в полицию. Защите удалось предотвратить быстрый арест Дениса Ночевки, сообщил адвокат.

"Кавказский узел" писал, что на члена избиркома Краснодарского края от партии "Яблоко" Дениса Ночевку был составлен протокол после того, как он потребовал пустить наблюдателей следить за подсчетом голосов и был удален с участка. Ночевка был обвинен в неповиновении полицейскому.

Сегодня Прикубанский районный суд, куда поступило дело в отношении Дениса Ночевки об административном нарушении по статье 19.3 КоАП России (неисполнение законного требования сотрудника полиции), согласился с мнением защиты и вернул дело обратно в полицию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимур Филиппов.

"Суд согласился, что в ходе составления протокола полицией допущено существенное нарушение. В частности, не разрешено заявленное адвокатом ходатайство об изъятии видео с камер наблюдения, установленных на участке", - сообщил Филиппов.

Таким образом, материалы дела направлены в полицию на доработку. В полиции вольны решать, направлять ли после доработки дело в суд снова. "Главное, защите удалось предотвратить быстрое административное задержание и арест Ночевки", - подчеркнул адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", с 17 по 19 сентября в Краснодарском крае проходило голосование на местных, региональных выборах и на выборах в Госдуму. Наблюдатели заявили о массе нарушений. 19 сентября полицейские выволокли члена Краснодарской краевой избирательной комиссии Дениса Ночевку с участка после того, как он высказал подозрения о вбросе бюллетеней, сообщила активистка Софья Пилюкова.

Основные факты о выборах в регионах ЮФО и СКФО собраны в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах на Кубани и в других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".