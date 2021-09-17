Автомобиль СКР. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

17 сентября 2021, 12:20

Следком заинтересовался истязанием детей в семье жителя Чечни

Две девочки, живущие с отцом после развода родителей, доставлены в больницу со следами побоев, возбуждено уголовное дело об истязании малолетних, сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, после развода две сестры 2011 и 2012 годов рождения после развода родителей проживали вместе с отцом и мачехой.

Дети были доставлены в больницу со следами побоев на теле и множественными ссадинами и кровоподтеками. Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание в отношении двух несовершеннолетних лиц", сообщило 17 сентября на своем сайте следственное управление СКР по Чечне.

"В ходе следствия будут установлены все обстоятельства совершенного преступления в отношении малолетних девочек и степень вины отца и мачехи", – отметило ведомство.

Часть 2 статьи 117 УК РФ "Истязание в отношении двух несовершеннолетних лиц" предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что разведенным женщинам на Северном Кавказе тяжело добиться опеки над детьми, если бывший муж решает оставить их себе. Родственники могут препятствовать общению матери с детьми и давить на самих детей, отметили правозащитники после гибели в Махачкале четырехлетнего ребенка в семье мачехи.

Традиция на Северном Кавказе оставлять детей в семье отца очень сильна, и она часто приводит к изоляции ребенка от общества, отметила 12 июля 2020 года юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова. "Кавказская традиция отбирать у матери ребенка во что бы то ни стало и приводит к таким трагедиям", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Арестована подозреваемая в избиении ребенка жительница Чечни", "Ребенок найден мертвым в детском саду в Чечне", "Семейная пара в Чечне осуждена за истязание детей".

Автор: "Кавказский узел"

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