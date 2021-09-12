Кинокартина азербайджанского режиссера стала призером Казанского международного фестиваля

12 сентября 2021, 11:15

Фильм режиссера Даниэля Гулиева из Азербайджана "Бастард" получил специальный приз фестиваля мусульманского кино в Татарстане.

Азербайджанский фильм "Бастард" Даниэля Гулиева отмечен на XVII Казанском международном фестивале мусульманского кино.

Кинокартина, представленная в номинации "Игровые короткометражные фильмы", получила специальный приз жюри, сообщил со ссылкой на пресс-службу проекта Day.Az.

Фильм повествует о подростке, который из-за своей матери постоянно подвергался издевательствам. Чтобы защитить себя и мать, он решает поступить в военную академию, где придется сдавать тяжелые экзамены на моральную и физическую выносливость, пишет "Спутник-Азербайджан".

Кинокартина была показана на фестивале 9 сентября. "Показ фильма вызвал интерес гостей фестиваля, среди которых было немало тех, кто купил билеты, чтобы посмотреть картину. После показа зрители активно задавали вопросы, интересовались созданием фильма, высказывали свои мысли", - процитировал Даниэля Гулиева Trend Life.

XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошел в столице Татарстана с 5 по 10 сентября. Помимо кинокартины Гулиева, в конкурсной программе в категории фестиваля "Игровые полнометражные фильмы" также был представлен фильм азербайджанского режиссера Эльвина Адыгезала "Билесувар", а народный артист Азербайджана Видади Гасанов во внеконкурсной программе представил фильм Руфата Гасанова "Daxildəki ada" (Внутренний остров), в котором сыграл одну из главных ролей, информировало издание.

"Кавказский узел" также сообщал, что группа армянских и азербайджанских кинематографистов в мае 2020 года, к 26-летней годовщине подписания документа о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подготовила фильм о конфликте. Он демонстрирует возможность сотрудничества в сложных политических условиях, считает поддержавшая проект организация "Ресурсы примирения".