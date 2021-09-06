Миротворец охраняет сборщиков винограда. Фото: официальный сайт Минобороны России https://mil.ru

06 сентября 2021, 09:56

Российские военные отчитались об охране сборщиков винограда в Нагорном Карабахе

По просьбе жителей Аскеранского района миротворцы обеспечили их безопасность при сборе винограда у линии разграничения в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с осени 2020 года. 25 августа Минобороны России отчиталось, что миротворцы откликнулись на просьбу жителей Мартунинского района обеспечить их безопасность при сборе винограда.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы обеспечили охрану сборщиков винограда в Аскеранском районе, сообщило сегодня Минобороны России. "Администрация Аскеранского района обратилась за помощью по обеспечению безопасности при сборе урожая винограда, так как виноградники находятся вдоль линии разграничения. Обеспечение безопасности при сборе урожая будет продолжаться в течение двух недель", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

В частности, сбор винограда начат в селе Храморт. "Мы сегодня начали сбор урожая под охраной миротворцев. Наш директор решил отправить в детский дом часть урожая, дети были очень рады", - приводятся в публикации слова представителя винного предприятия Апика Артесяна.

В этом районе саперы весной очистили местность от взрывоопасных предметов, отмечается в сообщении Минобороны.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Дорога Горис – Капан открыта для проезда", "Армянские аналитики исключили отказ Еревана от переговоров по Карабаху в формате Минской группы ОБСЕ", "Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией".

Автор: "Кавказский узел"

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