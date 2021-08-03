Житель Ингушетии заподозрен в пособничестве боевикам

03 августа 2021, 21:35

Следователи заподозрили жителя Ингушетии, арестованного по делу о нападении на полицейских и нелегальном сбыте оружия, в перевозке на своем автомобиле участников вооруженного подполья и снабжении их продуктами.

По версии следствия, 36-летний житель Ингушетия с 2014 по 2015 год перевозил на личном автомобиле находящихся в розыске участников ячейки запрещённой судом в России террористической организации «Имарат Кавказ»*, а также обеспечивал их продуктами питания.

В отношении него возбуждено дело по статье о пособничестве участникам незаконного вооружённого формирования (часть 5 статьи 33 – часть 2 статьи 208 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте.

Житель Ингушетии находится под стражей, ранее он был заподозрен в посягательстве на жизнь правоохранителей (статья 317 УК РФ) и незаконном сбыте оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ), отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в июле трое мужчин были заподозрены в том, что снабжали продуктами членов вооруженного подполья и перевозили на машинах по территории Ингушетии. Один из трех задержанных заподозрен в нелегальном хранении оружия.