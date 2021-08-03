03 августа 2021, 21:35

Житель Ингушетии заподозрен в пособничестве боевикам

Следователи заподозрили жителя Ингушетии, арестованного по делу о нападении на полицейских и нелегальном сбыте оружия, в перевозке на своем автомобиле участников вооруженного подполья и снабжении их продуктами.

По версии следствия, 36-летний житель Ингушетия  с 2014 по 2015 год перевозил на личном автомобиле находящихся в розыске участников ячейки запрещённой судом в России террористической организации «Имарат Кавказ»*, а также обеспечивал их продуктами питания.

В отношении него возбуждено дело по статье о пособничестве участникам незаконного вооружённого формирования (часть 5 статьи 33 – часть 2 статьи 208 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте.

Житель Ингушетии находится под стражей, ранее он был заподозрен в посягательстве на жизнь правоохранителей (статья 317 УК РФ) и незаконном сбыте оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ), отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в июле трое мужчин были заподозрены в том, что снабжали продуктами членов вооруженного подполья и перевозили на машинах по территории Ингушетии. Один из трех задержанных заподозрен в нелегальном хранении оружия.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* террористические организации, запрещенные в России судом.

Примечание:

"Правозащитники оценили возможность выдачи тел братьев Тимурзиевых", "Дело Дауда Мамилова дошло до суда", "Житель Дагестана обвинен в призывах к экстремизму".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 августа 2021, 22:25

03 августа 2021, 21:00

03 августа 2021, 20:02

03 августа 2021, 19:08

  • Предприниматели с рынка "Атлант" пожаловались на силовиков

    Торговцы с закрытого в Аксайском районе Ростовской области рынка "Атлант" массово пожаловались на силовиков, которые не пускали предпринимателей к торговым точкам после возвращения бетонных блоков к въезду на рынок. В МВД сочли жалобы предпринимателей неуместными и пообещали разобраться в причинах конфликта с участием торговцев на территории старого аэропорта.

03 августа 2021, 18:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи