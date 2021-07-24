Пользователи соцсетей поспорили об идее с чеченскими патрулями в Подмосковье

24 июля 2021, 14:25

Власти подмосковного Троицка наняли частное охранное предприятие, состоящее исключительно из уроженцев Чечни, для помощи полицейским. Эта идея окажет положительное влияние на проблему с хулиганством, предположила часть пользователей соцсетей. Их оппоненты возразили, что охраной правопорядка должна заниматься полиция.

Публикация о появлении патрулей в Троицке, которые состоят из сотрудников уроженцев Чечни, была размещена 24 июля в группе "Ясенево. Соседи" в соцсети Facebook. "Администрация города Троицка (Новая Москва, от нас недалеко) наняла для охраны общественного порядке ЧОП "Корвет", состоящий исключительно из [уроженцев Чечни]. Их задача пресекать распитие спиртных напитков, следить за порядком, стараясь "объяснять буянам все по-хорошему", – сказано в публикации.

К записи также прикреплен видеорепортаж троицкой телерадиокомпания "Тротек", на кадрах которого показаны двое патрульных. Они совершают обход территории. "Мы силами частной охранной организации заключили с ними договор и обеспечиваем в ночное время патрулирование с целью недопущения антитеррористических проявлений, противоправных действий", – сказал на видео начальник территориальной безопасности мэрии Троицка Павел Шкуренко.

Телеканал уточнил, что власти Троицка заключили договор с ЧОП в июле.

К 14.20 мск 24 июля эта запись в группе "Ясенево. Соседи" в Facebook, на которую подписаны около 8,7 тысячи пользователей, набрала 18 отметок пользователей и 79 комментариев. Большая часть их авторов подвергла критике полицию.

"А полиция сейчас бюджетные средства на охрану правопорядка не получает?" – задалась вопросом Svetlana Sedova.

"И все же, чем должна заниматься наша полиция? Причем здесь разные ЧОПы, какие-то группы из представителей разных национальностей? Сколько еще надо привлечь населения и выделить денег, чтобы полиция справлялась со своей прямой задачей? Полиция – это орган государственной власти, охраняющий общественный порядок. Относится к категории госслужб, участвует в организованной борьбе с преступностью", – отметила Лариса Иссаенкова.

"Я не хочу видеть чеченский, казачий, да какой угодно патруль. Я хочу, чтобы полиция выполняла свои обязанности, а не делегировала их, расписываясь в полной недееспособности. Не говоря уже о том, что мы полиции сначала платим, потом всем остальным, кого нас лупить поставят", – написала Ольга Михайлова.

Еще одна часть пользователей высказалась против идеи патрулирования уроженцами Чечни. Другие пользователи напротив – высказались одобрительно. "Ну, кстати, проблему борьбы с бытовым хулиганством это хорошо решит", – считает Evgeny Milanovskiy.

"Для Ясенево алкотусовки в общественных местах стали реальной проблемой, а полиция бездействует", – написала Алина Ходос.

"Полиция регламентирована хоть каким-то законами. Здесь некая частная компания. Заметьте, они борются с шумными компаниями и с непорядком. Определение шумности они решают сами, как и непорядка. Сегодня это пиво на лавочке, завтра вас осудят на нахождение на улице с непокрытой головой. Вы понимаете, что грань очень тонка. Фактически это возвращение к системе рэкет 90-х: некие люди устанавливают свои нормы поведения", – ответила ей Демина Мария.

Публикация о привлечении сотрудников ЧОП из числа уроженцев Чечни также была опубликована 24 июля в Telegram-канале военкора Александра Коца. К 14.20 мск 24 июля эта запись набрала 297 комментариев. Часть их авторов высказалась против этой идеи.

"Алкашей будут гонять, своих выгораживать, это же понятно", – написал пользователь Keizer Soze.

"Шариатский патруль. Будет халифат", – считает Roman L.

"Полицию посокращали, теперь для патрулирования нанимают [уроженцев Чечни]. Отличный план", – сыронизировал Николай М.

"Не, это перебор! Чтобы я у себя в родном городе выслушивал нравоучения [уроженцев Чечни], нет извините", – заявил sevasT24.

"А каким образом вообще администрация Троицка ЧОП оплачивает? Это нонсенс какой-то. Вернее нецелевое использование средств. Кто их о таком просил? Что происходит?" – задался вопросами пользователь Frost.

"Шли бы эти ЧОПовцы подальше. У полиции будут вопросы – Ок. Но не у какого-то сборища, нацепившего на себя форму", – возмутился пользователь Martin Eden.