Мать Аслана Черкесова пожаловалась на длительное отсутствие свиданий с сыном

24 июля 2021, 12:07

Жительница Кабардино-Балкарии Соня Черкесова пожаловалась, что не видела около пяти лет своего сына, который находится в колонии в Красноярском крае. ФСИН на ее просьбу перевести его ближе к месту жительства ответила отпиской, заявила адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября 2018 года Соня Черкесова записала видеообращение, в котором попросила перевести ее сына Аслана Черкесова для отбывания наказания из Красноярского края в Кабардино-Балкарию.

Аслан Черкесов в октябре 2011 года был признан виновным в убийстве футбольного фаната Егора Свиридова в Москве, которое спровоцировало массовые выступления националистического характера. Черкесов своей вины не признал, срок наказания в 19 лет и десять месяцев он отбывает в Красноярском крае. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Аслана Черкесова.

Мать Аслана Черкесова Соня Черкесова пожаловалась, что последний раз она видела сына в 2016 году. "Красноярский край находится за 5000 километров отсюда. Мне 75 лет, у меня вторая группа инвалидности, ни здоровья, ни средств у меня нет, чтобы ездить в такую даль на свидания", – сказала Черкесова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, на просьбу перевести сына в одну из колоний Кабардино-Балкарии ей прислали отписку. Это мнение также высказала адвокат Наталья Магова, которая представляет в суде интересы Сони Черкесовой. "На заявление Черкесовой должностное лицо ФСИН России ограничилось лишь сообщением о том, что "вопрос перевода Черкесова А.М. в исправительное учреждение поближе к месту жительства родственников рассматривается", – рассказала Магова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, 24 октября 2020 года Черкесова направила письменное заявление на имя директора ФСИН России о переводе её сына, отбывающего наказание в Красноярском крае, в исправительное учреждение, расположенное в Кабардино-Балкарии, либо в расположенное поблизости к её месту жительства. 9 декабря 2020 года она получила ответ от врио начальника Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Лещева, что обращение рассмотрено. "В случае согласия осужденного Черкесова А.М., и отсутствии обстоятельств, препятствующих отбыванию наказания осужденного Черкесова А.М. в другом исправительном учреждении, ваша просьба будет удовлетворена", – говорится в ответе.

Черкесова посчитала ответ формальным и обратилась в Нальчикский городской суд с иском о признании ответа ФСИН незаконным. Она попросила суд обязать Лещева предоставить ей письменный мотивированный ответ об удовлетворении, либо об отказе в ее просьбе, а также возложить на ФСИН России обязанность в течение 30 дней рассмотреть вопрос о переводе ее сына. Нальчикский городской суд 12 апреля удовлетворил иск Черкесовой.

ФСИН с решением суда не согласилась и обжаловала его в апелляционном порядке, рассказала адвокат. При этом, по словам Наталья Маговой, Аслан Черкесов заявил, что никто с ним беседу о переводе не проводил и его согласия на перевод не спрашивал. "Возможность перевода Черкесова <…> не рассматривалась и не обсуждалась, что является незаконным", – подчеркнула адвокат.

В ответе не представлены сведения об обстоятельствах, препятствующих переводу осужденного, о его согласии либо отказе. В то же время до настоящего времени заявление Черкесовой от 24 октября 2020 года о переводе сына ближе к месту ее жительства не разрешено. Сведений о том, что должностные лица уголовно-исполнительной системы провели беседу с осужденным о возможности его перевода, нет, добавила адвокат.

Нальчикский горсуд в своем решении сослался на часть 2.1 статьи 73 УИК РФ, согласно которой осужденный с его согласия по решению ФСИН может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное по месту проживания родственников, либо наиболее близко расположенное к месту жительства близкого родственника. Суд признал ответ ФСИН незаконным и обязал ведомство дать Черкесовой мотивированный ответ, а также в течение 30 дней рассмотреть вопрос о переводе Аслана Черкесова в исправительное учреждение на территории Кабардино-Балкарии, либо расположенное близко к республике. Суд также признал незаконным бездействие ФСИН, пояснила Магова.

Это решение суда было обжаловано. В апелляционной жалобе ФСИН попросила решение суда отменить и принять по делу новое судебное определение об отказе в исковых требованиях. На заседании 23 июля Верховным судом Кабардино-Балкарии было принято решение направить запрос во ФСИН о том, исполнял ли Лещев в указанное время обязанности начальника управления, добавила адвокат.

Она уточнила, что Верховный суд Кабардино-Балкарии продолжит рассмотрение дела 20 августа.