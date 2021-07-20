Участники митинга в Батуми потребовали наказать виновников нападений на журналистов

20 июля 2021, 07:40

Президенты Грузии, Украины и Молдовы подписали декларацию об усилении сотрудничества и продолжении процесса интеграции в Евросоюз. На фоне подписания итогового документа конференции в Батуми прошла акция протеста, участие в которой приняли около 100 человек. Они попросили президента Евросоюза Шарля Мишеля наказать тех, кто виновен в нападении на журналистов в Тбилиси 5 июля.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля в Батуми прибыл президент Евросовета Шарль Мишель, а также президенты Украины и Молдавии для того, чтобы интеграцию трех стран с Евросоюзом. У батумской гостиницы Sheraton, где проводит консультации Мишель, провели пикет противники ЛГБТ. В свою очередь 19 июля в Батуми и Тбилиси прошли акции протеста, участники которых обвинили правящую партию в попытках отказаться от евроинтеграции Грузии.

Президенты стран "Восточного партнерства" - Грузии, Украины и Молдовы - Саломе Зурабишвили, Владимир Зеленский и Майя Санду подписали 19 июля декларацию Батумского саммита. Стороны подтвердили готовность к усилению сотрудничества, продолжению процесса интеграции в Евросоюз путем реформ и сближения законодательства.

На 17-й Международной конференции "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона" присутствовал также президент Евросоюза Шарль Мишель. По итогам встречи он сказал журналистам, что «реформа правосудия является главной частью соглашения от 19 апреля и предусловием макрофинансовой помощи ЕС для Грузии». По его словам, быстрое назначение судей Верховного суда не полностью отражает результаты консультаций.

Соглашение Шарля Мишеля было подписано "Грузинской мечтой" и оппозицией 19 апреля. Все подписавшиеся стороны обязались приступить к работе в парламенте для проведения ряда важных реформ и принятия инициатив по наиболее проблемным вопросам, в том числе по поводу избрания судей Верховного суда. 22 мая США и ЕС выступили против выборов в Высший совет юстиции Грузии. Однако 15 июля парламент Грузии избрал судей в нарушение договоренности с оппозицией.

«Быстрое назначение судей Верховного суда не полностью отражает результаты тех консультаций», - заявил Мишель.

Перед зданием отеля "Шератон" в Батуми прошла акция протеста, участники которой призвали президента Евросоюза Шарля Мишеля принять меры против представителей грузинских властей, которых они считают ответственными за насилие во время акции 5 июля.

"Пришли более ста человек - представители гражданского общества. Были и представители различных оппозиционных, партий, но правозащитников и журналистов было больше. Это был не протест против Евросоюза. Наоборот, мы просили ЕС принять меры против тех членов правительства, которые потворствовали насилию над журналистами 5 июля", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Хатуна Беридзе.

5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Прокуратура признала потерпевшим 41 человека, среди которых 35 журналистов. В групповом насилии обвинены 24 человека. Журналистское сообщество заявило о неэффективности расследования и потребовало отставки правительства. В Тбилиси и других крупных городах страны прошли масштабные акции протеста, а телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" в знак протеста на сутки приостанавливали вещание. Два последних заседания парламента — 12 и 18 июля — были сорваны журналистами. Однако участники митинга с требованием об отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили и эффективного расследования беспорядков признались "Кавказскому узлу", что не видят результатов своего протеста.

"Общественность в Батуми очень обеспокоена тем, что в стране подавляется свобода слова. Мы видим нападки на журналистов. И это не в первый раз", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Мхия.

Участие в митинге приняли не только жители Батуми, несколько человек приехали из Тбилиси, например, писатель Лаша Бугадзе, член Совета Хартии журналистской этики Звиад Коридзе, представитель "Ассоциации за адвокатирование медиа" Лаша Тугуши.

«Мы хотим жить в европейской Грузии, наша Грузия - европейская, а не фашистская страна. Второй посыл заключается в том, что мы осуждаем насилие и требуем наказания всех виновных, не только виновных, но и организаторов. Кроме того, мы требуем, чтобы политическая ответственность возлагалась на духовенство", - заявил изданию "Батумелеби" Лаша Тугуши.

По его мнению, за всей ситуацией в стране стоит "определенная сила".

"Мы требуем наказать всех тех, которые применяли насилие 5 июля. Это правительство "Грузинской мечты". Оно поощряло насилие, и тем самым отодвинуло нас от дальнейшей евроинтеграции. Это категорически не соответствует устремлениям грузинского народа, поскольку Грузия уже высказала свое мнение, что наше место - в Европе", - заявил на митинге представитель "Единого национального движения" в Батуми Миртад Камададзе.