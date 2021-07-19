Журналисты потребовали сохранить европейский вектор развития Грузии

19 июля 2021, 17:04

Участники акций протеста в Батуми и Тбилиси обвинили правящую партию в попытках отказаться от евроинтеграции Грузии. Представители медиа и неправительственных организаций призвали президента Европейского совета проявить жесткость на встречах с властями Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 18 июля в Батуми прибыл президент Евросовета Шарль Мишель. Он, представители Грузии, а также президенты Украины и Молдавии обсудят интеграцию трех стран с Евросоюзом. У батумской гостиницы Sheraton, где проводит консультации Мишель, провели пикет противники ЛГБТ. Они выразили недовольство обысками по делу о беспорядках на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси и заявили, что в Грузии должны проводиться только военные парады. На одном из плакатов было написано: "Нация. Семья. Религия — это наши ценности. А какие ценности у вас, Мишель?" Шарль Мишель заочно ответил на этот вопрос, указав, что основные права и свободы играют в отношениях между ЕС и Грузией центральную роль. "Права меньшинств не являются второстепенным вопросом — уважение разнообразия и человеческого достоинства имеют большое значение для наших основополагающих ценностей. Конституционные права на свободу слова, прессы и собраний должны соблюдаться", — заявил президент Европейского совета.

5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Прокуратура признала потерпевшим 41 человека, среди которых 35 журналистов. В групповом насилии обвинены 24 человека. Журналистское сообщество заявило о неэффективности расследования и потребовало отставки правительства. В Тбилиси и других крупных городах страны прошли масштабные акции протеста, а телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" в знак протеста на сутки приостанавливали вещание. Два последних заседания парламента — 12 и 18 июля — были сорваны журналистами. Однако участники митинга с требованием об отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили и эффективного расследования беспорядков признались "Кавказскому узлу", что не видят результатов своего протеста.

Близ гостиницы Sheraton в Батуми началась еще одна акция, на этот раз с участием оппозиционных журналистов. Они развернули плакаты с надписями: "СМИ — объект нападения", "Европа — наш выбор", "Свободное общество свободных СМИ", "Нет авторитаризму". Протестующие потребовали встречи с Шарлем Мишелем, чтобы рассказать о преследовании журналистов. В качестве главного требования участники акции заявили объективное расследование событий 5-6 июля и наказание всех виновных в соответствии с законом.

Активисты заявили, что правящая партия "Грузинская мечта" пытается изменить западный вектор страны, передало сегодня "Аджара ТВ".

Еще одна журналистская акция протеста прошла сегодня перед зданием канцелярии правительства в Тбилиси. Ее участники также обратились к Шарлю Мишелю. "Государство 5 и 6 июля позволило насильственным группам громить журналистов на улицах столицы, флаг ЕС дважды сожгли у парламента", — перевел корреспондент "Кавказского узла" слова журналиста Эки Мишвеладзе, прозвучавшие в эфире телеканала "Мтавари архи".

Сегодня около 60 СМИ и местных неправительственных организаций обратились с открытым письмом к Шарлю Мишелю, призвав проявить жесткость на встречах с властями Грузии и публично указать на их провалы, препятствующие евроатлантической интеграции страны, передали "Новости-Грузия".

"Европейский путь" для Грузии не имеет альтернативы, заверила сегодня президент страны Саломе Зурабишвили. "Европейское будущее Грузии неминуемо и неотделимо от нашей истории и ценностей. Это во всех наших конституционных положениях со дня независимости, это провозглашено как выбор нашего народа. Это вопрос, по которому не происходит поляризации или дебатов между политическими партиями, существует консенсус, и мы никогда не спорим об этом", — процитировала слова Зурабишвили "Грузия Online".

Политолог Ника Читадзе ранее заявил "Кавказскому узлу", что премьер-министр Ираклий Гарибашвили своими действиями 5 и 6 июля продемонстрировал полное пренебрежение законом и готовность отказаться от евроинтеграции Грузии.