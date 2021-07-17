17 июля 2021, 15:34

Житель Ингушетии задержан по делу о нападении на полицейских в 2014 году

Силовики задержали еще одного подозреваемого по делу о вооруженном нападении на полицейских, которые охраняли центральную республиканскую больницу в Назрани в июне 2014 года.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня 2014 года в Назрани во время обстрела центральной республиканской больницы были ранены четыре сотрудника правоохранительных органов, которые охраняли медучреждение. 7 июня были задержаны двое подозреваемых в нападении. 11 июля Следком отчитался еще об одном задержанном.

По делу об обстреле полицейских в 2014 году задержан еще один человек - житель села Плиево 1987 года рождения. Он стал шестым задержанным по этому делу, пишет сегодня со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

В отношении одного из пяти ранее задержанных возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в отношении второго - о пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования, обороте оружия и хранении боеприпасов. Еще трое подозреваются в пособничестве участникам вооруженного формирования. Последние, как полагает следствие, с апреля 2011 года по октябрь 2015 года, "зная, что трое жителей республики являются участниками незаконного вооруженного формирования, оказывали им помощь, обеспечивали их продуктами питания и перевозили их на собственном автотранспорте", пишет агентство, ссылаясь на региональное управление Следкома.

Напомним, что сотрудники полиции, пострадавшие при обстреле, охраняли морг, где находились тела убитых в результате спецоперации в селе Сагопши 24 мая того же года. Среди убитых был, в частности, "эмир Ингушетии" Артур Гетагажев, сообщал начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации главы Ингушетии Тимур Боков.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Три человека вызволены из трудового рабства в Ингушетии", "Источники сообщили об убийстве на почве кровной мести в Ингушетии", "ЕСПЧ обязал власти выплатить более 80 тысяч евро отцу похищенной жительницы Назрани".

Автор: "Кавказский узел"

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