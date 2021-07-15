Издание рутульских сказок дало шанс сохранить язык малого народа Дагестана

15 июля 2021, 21:00

Представители малочисленного коренного народа Дагестана и Азербайджана – рутулов – с интересом отнеслись к изданию сборника сказок на родном языке, родители хотят читать эту книгу своим детям. Издание сборника гарантирует, что рутульский язык не исчезнет в ближайшие полвека, считает составитель книги Светлана Махмудова.

Есть свидетельства, что в древности рутулы использовали албанское письмо, но до 1991 года они считались бесписьменным народом, указала корреспонденту "Кавказского узла" составитель сборника, доктор филологических наук Светлана Махмудова. "Сказки рутулов не издавались никогда в силу отсутствия письменности. Кавказско-албанская письменность была забыта. На русском сказки теряли прелесть. На арабском рутулы писали только научные трактаты, на тюрки – лирику", – отметила исследовательница.

Сказки рутулов отличаются самобытностью, указала Светлана Махмудова. "Красивые рутульские сказки прославляют добро, смелость, ум, порицают зависть, зло, как и все сказки народов мира. Сказки я собирала с самого детства, когда их рассказывала мама, бабушка из другого древнего селения Хнюх, основанного аскетами. Но я тогда не знала еще, для чего я их записывала. Позже я начала уже целенаправленно собирать их – переписала те, что собирались фольклорными экспедициями Дагестанского государственного университета, слышала от знакомых. Большая заслуга в издании данного сборника принадлежит французскому лингвисту, доктору филологических наук Жилю Отье, который собирал также много лет рутульский фольклор в дагестанских и азербайджанских рутульских селениях. В сборник вошли сказки, собранные также рутульским фольклористом Ф. Ибрагимовой, студентами Дагестанского государственного университета и даже родителями студентов. Так что сборник собран по крупицам всем миром", – добавила Махмудова.

Светлана Махмудова пояснила, что собирала сказки, опасаясь исчезновения рутульского языка и фольклора. "Я видела, что даже в далеких горных рутульских селениях начали дети говорить по-русски. Хотелось сохранить эту мудрость народа, его душу, его нравственные и этические идеалы, заложенные в фольклоре. И сама не ожидала, что народ воспримет издание сказок с такой радостью – отовсюду идут письма и просьбы прислать им сборник, чтобы читать детям дома! А это уже большой вклад в сохранение языка – дети будут слышать язык, певучий, красивый напев сказок, оригинальную ритмику народного языка, и можно быть уверенным, что в ближайшие 50-100 лет язык не умрет. В сборнике много детских сказок, которые частично уже рассказывают детям с самого раннего возраста, когда они еще не умеют говорить", – подчеркнула автор проекта.

С изданием сборника работа над сказками не закончилась, указала филолог. "Уже и Жиль Отье прислал несколько новых сказок, и Мариза Ибрагимова, редактор изданного сборника, и народ из селений сообщает, что есть еще материал, не вошедший в данный сборник. Фольклор рутулов очень богат и неисчерпаем, как оказалось!" – отметила она.

Появлению сборника сказок предшествовало издание и других трудов Махмудовой, посвященных рутульской литературе. "Рутулы имеют достаточно обширную литературу, начинающуюся с имени поэтессы Зейнаб Хинави, жившей на рубеже XI-XII веков. Один из крупных поэтов Рутула – известный на всем Востоке в XIX веке ашуг Кюр-Раджаб, вошедший в число десяти лучших ашугов Азербайджана, считающийся классиком трех литератур: рутульской, азербайджанской и лезгинской. В 2008 году, после утверждения алфавита на кириллице и издания учебников рутульского языка, мной была издана монография "Рутульская литература", куда вошли стихотворения лучших авторов, сохранившиеся в памяти народа и передающиеся из уст в уста, фольклорные произведения, некоторые пословицы и поговорки. Пословицы, поговорки и загадки рутульского народа также составляют обширный список, вошедший в монографию объемом 150 страниц. Только наиболее часто употребляющиеся фразеологизмы рутульского языка были опубликованы в виде "Фразеологического словаря рутульского языка" из 215 страниц", – рассказала исследовательница.

Исконная территория проживания рутулов разделена между Россией и Азербайджаном, представителей этого народа в двух странах сейчас около 55 тысяч, указала Махмудова.

"Рутулы – один из народов Дагестана, насчитывающий по официальным данным немногим более 35 тысяч человек, проживающих в России. Однако несколько крупных селений рутулов также располагаются на своей исконной исторической территории, которая составляла значительную часть Кавказской Албании, вошла после распада Советского Союза в состав современного Азербайджана. Северных рутулов, проживающих в России, немногим более 35 тысяч, а южных рутулов, проживающих в современном Азербайджане, около 20 тысяч, хотя официально их национальность указана как азербайджанцы", – отметила Светлана Махмудова.

Для того чтобы рутулы, а также аварцы и цахуры, живущие по обе стороны границы между Дагестаном и Азербайджаном, могли общаться и поддерживать связи, необходимо открыть контрольно-пропускной пункт, указал ранее "Кавказскому узлу" председатель цахурской национальной культурной автономии в Москве, уроженец Азербайджана Рафаэль Алиев. "Со стороны Дагестана дорога федерального значения уже почти закончена в Рутульском районе и в Цахурской долине, уже к границе с Азербайджаном дорога подведена, там мост построили. Теперь ждем, когда со стороны Азербайджана будет построена дорога. <...> Хотим, чтобы там был пропускной пункт, так как много цахуров проживает на границе, а также аварцев, рутульцев. Можно будет в гости в Дагестан доехать буквально за час. А так нам надо больше 1000 километров в объезд ехать к своим родным и близким. За эти 30 лет поколение выросло, которое забыло своих родственников за границей", – посетовал Рафаэль Алиев в ноябре 2020 года.

В сборник вошли сказки на рутульском языке, собранные в азербайджанском селе Шина и селах Новый Борч, Ихрек и Шиназ Рутульского района Дагестана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из соавторов проекта, французский лингвист, доктор филологических наук Жиль Отье, который уже двадцать лет собирает сказки на нескольких языках Дагестана и Азербайджана. "Сказки рутулов отличаются юмором и фантазией", – отметил филолог.

Он отметил, что не только рутульские, но и вообще сказки малых народов Дагестана изучены плохо. "Существует множество сборников сказок на основных письменных языках: литературном аварском, литературном дарги, лезгинском, лакском, кумыкском, но их очень мало на диалектах этих языков и на меньших языках. Часто эти тексты плохо редактируются и не всегда хорошо переводятся. Для некоторых языков и диалектов уже слишком поздно – местный фольклор исчез. Это большая потеря для культуры и особенно для знания языков, потому что сказки сохраняют лингвистические качества, которые теряются в повседневном разговоре", – посетовал ученый.

Депутат Народного собрания Дагестана Давуд Сулейманов, оказавший проекту финансово-организационную помощь, уверен, что изданный сборник поможет сохранить рутульский язык. "Я финансировал проект и оказал помощь в организации процесса по сбору фольклора по Дагестану. Мы это сделали для того, чтобы сохранить и развивать наш язык, культуру. Наши предки оставили нам богатое наследство, которое мы не должны потерять. Нас осталось несколько десятков тысяч человек, и все мы должны знать наш диалект, культуру, быт. Спасибо ученым, которые занялись изданием сборника", – сказал Сулейманов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сборник вызвал интерес и за пределами Дагестана. "Сборник уже очень востребован. Многие ждали его выхода. Постепенно люди узнают о нем. На самом деле очень много тех, кто заинтересован в развитии нашей культуры. Даже за границей", – отметил депутат.

Такие сборники действительно помогают сохранить языки и фольклор малочисленных народов Дагестана и Северного Кавказа, уверен декан филологического факультета Дагестанского государственного университета, доктор филологических наук Шабан Мазанаев.

"Издание подобных сборников, несомненно, содействует и сохранению, и развитию языков и фольклора малочисленных народов. Сборники помогают, чтобы народное творчество стало доступным для всех заинтересованных лиц. Кроме того, не все представители малочисленных народов знают весь этот материал. В этом смысле важно и хорошо, что мы начали фиксировать народное творчество. Чем больше подобных материалов, тем больше шансов сохранить фольклор", – сказал Мазанаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что фольклор надо распространять не только путем издания книг, но и используя интернет, радио и телевидение. "Сборники и печатные материалы – хорошо, но не только это нужно. Необходимо использовать все возможности современные технические средства. Они, я уверен, открывают новые возможности для деятельности с целью сохранить и развивать культуру малочисленных народов", – подчеркнул филолог.