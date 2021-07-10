Органы опеки заподозрены в халатности после гибели ребенка в Нальчике

10 июля 2021, 14:54

Семья, в которой была убита девятилетняя девочка, относилась к категории неблагополучных, но органы опеки и попечительства не приняли мер по обеспечению безопасности детей, сообщило управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", по данным следствия, житель Нальчика избил девятилетнюю дочь сожительницы в ее присутствии, девочка умерла 7 июля. Подозреваемый был задержан.

По версии следователей, семья, в которой проживала погибшая вместе с пятью малолетними братьями и сестрами, относилась к категории неблагополучных. "Родители детей злоупотребляли спиртными напитками, а сожитель матери применял в отношении членов семьи физическое насилие, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении должностных лиц органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК России). "Органы опеки и попечительства своевременно не установили надзор за семьей, не поставили на профилактический учет и не приняли мер по обеспечению безопасности малолетних детей, находящихся в социально-опасном положении, что создало условия для совершения преступления в отношении малолетней", - сказано в сообщении, опубликованном 9 июля на сайте ведомства.