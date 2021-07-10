Жители Абхазии упрекнули власти за задержку компенсаций после стихийных бедствий

10 июля 2021, 02:59

Помощь пострадавшим от стихии выделят из резервного фонда президента Абхазии, однако не более 50 тысяч рублей на человека, сообщили власти. Вопросы выделения помощи решаются месяцами, заявили некоторые жители Абхазии, опрошеннные "Кавказским узлом".

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 июля жители Сухума остались без света из-за сильного ветра. Ураган оборвал электрические и троллейбусные провода, повалил около 50 деревьев, в ликвидации последствий аварии были задействованы сотрудники городских служб. В городе после урагана у 30 многоквартирных домов оказалась повреждена кровля. Местные жители сообщили о поврежденных теплицах и погибшем урожае.

Из-за непогоды пострадали 95 частных и 57 высотных домов, при этом в бюджетах пострадавших районов и городов нет средств на ликвидацию последствий стихии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации президента Абхазии.

Средства на эти цели выделят из резервного фонда президента, отметил он. Пострадавшие должны обратиться в администрации своих населенных пунктов с заявлениями, специалисты оценят ущерб и передадут информацию в специальную комиссию при кабинете министров Абхазии, сообщил чиновник. После того как комиссия рассмотрит заявления потерпевших, материалы направят на согласование президенту Аслану Бжания, рассказал он.

В этом году резервный фонд президента составляет 350 000 000 рублей, на одного человека может быть выделено не больше 50 000 рублей компенсации, сказал сотрудник администрации. Финансовая помощь может оказываться и юридическим лицам, но первым делом помощь получат простые люди, оставшиеся без крыши над головой, отметил он.

Столица Абхазии приняла на себя основной удар стихии: в городе повреждены крыши 54 многоквартирных домом, девяти школ, семи детских садов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мэр Сухума Беслан Эшба.

Два многоквартирных дома получили сильные повреждения, необходимо провести экспертизу для того, чтобы оценить внутренние разрушения, сказал он. По словам Эшба, на 22 многоквартирных домах нужно полностью заменить кровлю. «У города нет таких средств, поэтому мы обратились в кабинет министров, чтобы нам оказали финансовую помощь на восстановление кровли многоквартирных домов и нескольких детских садов. Мы также попросили помощи в восстановлении троллейбусных опор и линий», - сообщил он. По словам мэра, на восстановление троллейбусного движения в Сухуме понадобится около двух миллионов рублей.

«В районе центрального рынка, в Кяласуре, Каштаке и Синопе повалило опоры. Частично удалось восстановить маршрут Новый Район-Рынок и Старый поселок-Рынок. Если средства будут выделены, ремонт троллейбусной системы займет месяц», - сообщил Эшба. По его словам, самый крупный пострадавший объект в столице – гостиница «Интер-Сухум». Стихии сорвала на здании 1000 квадратных метров кровли, сильные осадки затопили седьмой и шестой этажи, сейчас владельцы подсчитывают убытки, отметил мэр.

Жители Сухума оценили ущерб от стихии

Постояльцев, седьмого и шестого этажа из-за потопа пришлось экстренно переселять в другие номера при фактически 100-процентной загрузке отеля, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" коммерческий директор гостиницы «Интер-Сухум» Астанда Логуа.

«Тех кто уже жил, мы расселили, но пришлось просить туроператора отменять те брони, которые были заказаны заранее, поскольку все номера оказались заняты», - рассказала она. В гостинице создана внутренняя комиссия, которая оценивает ущерб, результаты будут переданы в кабмин, заключила Логуа.

Жительница Сухума Тамара Аршба рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что не будет ждать помощи из резервного фонда президента и уже обратилась за помощью в восстановлении своего дома к родственникам. «Власти будут решать этот вопрос месяцами, а мне без крыши жить невозможно. Они говорят, что дадут по 50 тысяч на человека, но это вряд ли - если по 10 тысяч рублей получится, уже хорошо. Поэтому пострадавшие надеются только на себя и своих родственников», - сказала она. По словам Аршбы, с ее частного дома сорвало кровлю и затопило здание до первого этажа. «Там на 500 тысяч рублей у меня ущерба. Вода лилась потоком на мебель и технику, проводку замкнуло. Испорчены напольные покрытия, обои», - рассказала она.

Владелица гостевого дома в Сухуме Сария рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ураганом повреждена крыша самого гостевого дома, а также надворных построек, выбиты окна, упавшие деревья повредили ее автомобиль, припаркованный во дворе. Ущерб она оценивает в миллионы рублей. «Я никаких заявлений в администрацию писать не буду, потому что будет ходить комиссия, требовать справки, документы, а потом откажут или дадут копейки. Буду брать кредит, занимать у родственников и срочно восстанавливать - сезон же идет», - сказала Сария. Она отметила, что ей пришлось в экстренном порядке эвакуировать отдыхающих и пристраивать в другие гостевые дома и отели, которые не пострадали от непогоды.

«Гости с пониманием отнеслись к произошедшему, никто не паниковал, не боялся. Не думаю, что из-за этого урагана отдыхающие стали разъезжаться. Наоборот, переживали, смогу ли я их всех разместить, чтобы они продолжили отдыхать. Я, конечно, потеряла свою прибыль. Теперь срочно нужно все восстанавливать, чтобы брони не отменять», - рассказала Сария.

Дом жителя Сухума Астамура стихия оставила без крыши, окна на втором этаже оказались выбиты. Он планирует получить поддержку из резервного фонда президента. «Я уже подготовил заявление в городскую администрацию. У меня кровля совершенно новая - полностью ее заменил год назад, потратив 900 тысяч рублей. Кроме того, ливень повредил все внутри доме - это еще миллион рублей. Понятно, что полную сумму никто мне не компенсирует, но хоть что-то пусть дадут», - рассказал Астамур корреспонденту "Кавказского узла".

Он сказал, что временно перекрыл крышу старым профлистом, просушивает дом и обратился к родственникам за финансовой помощью. «У нас так принято [...] абхазские родственные связи. Уже мне начали перечислять деньги. Надеюсь к осени все восстановить», – рассказал Астамур.

Население было предупреждено о надвигающейся непогоде, сказал он. «Мне пришла sms на телефон. Но я никак не мог защитить свой дом от этого урагана. Он страшный был, я на своем веку такого не припомню», - заключил он.

Отдыхающая из Архангельска Ирина Архипова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что две недели жила в гостевом доме у Сарии, и у нее на глазах с гостиницы сорвало крышу. «Было очень страшно, конечно, когда крышу разорвало на куски и раскидало по окрестностям. Мы срочно собрали вещи, потому что был страшный ливень . Все собрались в холле на первом этаже, там пережидали. Но в мыслях не было срочно уезжать из Абхазии», - сказала она. По словам туристки, ее семью переселили в хороший гостевой дом в другом районе Сухума, новые условия ее вполне устраивают.

«Наши родные и знакомые насмотрелись телевизора. Звонили нам, беспокоились. Но сейчас погода прекрасная, и мы живем теперь даже ближе к пляжу, чем раньше», - заключила Архипова.

Последствия урагана на улицах и городских пляжах почти ликвидированы, рассказала туристка из Москвы Оксана Фромм. «Мы уже и забыли, что был какой-то ураган. Наснимали много видео со стихией, выложили в соцсети и набрали кучу лайков и репостов. Такой ураган может быть где угодно, даже в Москве. Поэтому отдыхаем дальше, нам все нравится», - рассказала она.