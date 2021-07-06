Здание Бакинского суда по тяжким преступлениям. Фото http://report.az/ru/proisshestviya/v-sude-byli-doprosheny-nauchnyj-sotrudnik-nana-i-plemyannik-isfandiyara-ahundova/

06 июля 2021, 13:20

Два гражданина Армении обвинены в Азербайджане по делу о шпионаже

Азербайджанские следователи обвинили граждан Армении Геворга Суджяна и Давида Давтяна в шпионаже, уголовное дело передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения осенних боев 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении, это не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боев. Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры с заявлением, что Азербайджан занижает реальное число пленных. После окончания боев в Нагорном Карабахе сообщалось и об исчезновении мирных граждан Армении в зоне карабахского конфликта.

В Азербайджане завершено расследование уголовного дела Геворга Суджяна и Давида Давтяна, обвиненных в шпионаже (статья 276 УК Азербайджана). Дело передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям, сообщает сегодня haqqin.az.

Подготовительное заседание суда назначено на 14 июля, пишет сегодня Report.

Суджян и Давтян - граждане Армении, уточняет "Sputnik-Азербайджан".

В публикациях не сообщается, когда и где были задержаны Геворг Суджян и Давид Давтян и что конкретно им инкриминируется, но о задержании двух мирных жителей с такими же именами стало известно в ноябре 2020 года, после окончания боев в Нагорном Карабахе. О том, что в плен попали глава благотворительной общественной организации "Новая Армения Родина – Диаспора" Геворг Суджян и его друг Давид, сообщили тогда "Кавказскому узлу" в офисе омбудсмена Армении.

Геворг Суджян во время войны оказывал гуманитарную помощь местному населению в Нагорном Карабахе, а после прекращения боев решил на месте ознакомиться с ситуацией. "В плен попали на участке дороги Бердзор – Шуши", - сообщил сотрудник офиса омбудсмена.

10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Напомним, что 3 июля Азербайджан передал Армении 15 пленных после того, как по инициативе России Армения предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах. 4 июля стало известно, что российский военный самолет доставил этих 15 человек в Ереван, где их направили в медучреждения для обследования.

Ранее, 12 июня, Азербайджан также передал Армении 15 удерживаемых военнослужащих в обмен на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

Об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Армянский военный арестован за шпионаж в пользу Азербайджана", "24 азербайджанских солдата остаются в списках без вести пропавших", "Правозащитники в Ереване указали на сложности операции по обмену погибшими".

Автор: "Кавказский узел"

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