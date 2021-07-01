Мальчик стреляет из гранатомета. Стоп-кадр видео, опубликованного сайтом Lenta.ru 01.07.21, https://lenta.ru/news/2021/07/01/grntmt/

01 июля 2021, 23:19

Видео с ребенком и гранатометом продемонстрировало бездействие законов в Чечне

Приближенный Рамзана Кадырова опубликовал видео, на котором ребенок из семьи высокопоставленного чеченского военного стреляет из гранатомета, выкрикивая: "Ахмат - сила!". Ролик быстро распространился в соцсетях в свете того, что президент России на днях увеличил до 21 года минимальный возраст для покупки оружия.

Видеоролик, на котором чеченский мальчик выпустил снаряд из гранатомета, распространился в соцсетях и Telegram-каналах. Мальчик, на вид не старше 10 лет, в форме, которая похожа на форму сотрудников Росгвардии, выстрелил в сторону гор. После того как граната взорвалась, он прокричал: "Ахмат - сила!", следует из видео.

Видео со стрельбой ребенка первым опубликовал сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова Шаа Турлаева Сайфулла, к 12.00 мск 1 июля пост был удален, однако  копии видео и скриншоты распространились в социальных сетях. По нашивке с фамилией мальчика идентифицировали как родственника Хусейна Межидова, командира 249-го отдельного специального моторизованного батальона "Юг" ордена Жукова, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Сам Межидов 30 июня на своей странице в Instagram опубликовал видео со стрельбища, обстановка на котором совпадает с местом, где стрелял ребенок. Учения проводились на территории войскового стрельбища отдельного специального моторизованного батальона " ЮГ", сообщил командир батальона. "Провел тактическую стрельбу из табельного оружия подразделения, произвёл контролируемый подрыв миномётных снарядов", - написал Межидов.

Публикация видео привлекла повышенное внимание, поскольку совпала по времени с ужесточением российского законодательства в части оборота оружия. 28 июня президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении возраста приобретения оружия с 18 до 21 года. "Закон предоставляет право на приобретение охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны гражданам РФ, достигшим возраста 21 года", - сообщил в тот же день "Интерфакс".

Сегодня Путин также внес изменения в Уголовный кодекс за незаконный оборот оружия. "За незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и его частей (за исключением оружия ограниченного поражения), а также боеприпасов теперь будет грозить лишение свободы на срок от четырех до шести лет (ранее было от трех до пяти лет)", - проинформировало ТАСС.

* - процитирован фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Новая газета" обнародовала свидетельство очевидца внесудебных казней в Чечне", "Прокуратура потребовала активизировать расследование декабрьской атаки на Грозный", "Убитые в Грозном боевики захоронены в безымянных могилах".

Автор: "Кавказский узел"

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