Видео о насилии над ребенком в интернате вызвало резонанс в Ингушетии

01 июля 2021, 17:36

В доме-интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии систематически избивают воспитанников, рассказали бывшие сотрудники учреждения после обнародования видео с насилием над одним из детей. Руководство дома-интерната назвало публикацию попыткой очернить коллектив этого учреждения.

Об инциденте в доме-интернате сообщило 29 июня издание "Совершенно секретно". Согласно публикации, в редакцию издания пришло письмо от бывших работников "Троицкого детского дома-интерната для умственно отсталых детей", авторы которого заявили, что в этом учреждении систематически избиваются воспитанники. При этом в публикации не утверждается, что в избиениях участвуют работники интерната, но подчеркивается, что в Троицком доме-интернате "до сих пор проживают умственно отсталые 40-летние женщины, которые не имеют права там находиться, так как учреждение предназначено для подростков до 18 лет".

Статья проиллюстрирована видеозаписью, размещенной также на YouTube-канале издания. "На этом видео 35-летняя воспитанница душит одиннадцатилетнего ребенка. Дело происходит в ГБУ "Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" в Ингушетии", – говорится в аннотации к ролику.

На кадрах виден ребенок, лежащий в комнате на спине. Он громко кричит и держит за ворот и рукав одежды склонившуюся над ним взрослую полную женщину. Одна ее рука лежит около горла мальчика, вторая – в районе его талии. В конце 15-секундного видео женщина, отталкиваясь от ребенка, выпрямляется, и спустя секунду он отпускает ее руку.

По данным Роструда на 2019 год, в российских психоневрологических интернатах (ПНИ) проживали около 156 тысяч граждан, в том числе почти 16 тысяч – в детских учреждениях для детей с инвалидностью. Около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% нуждаются в постоянном уходе. Роспотребнадзор нашел нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медпомощи самым частым нарушением в интернатах для взрослых, сообщил 31 декабря 2019 года ТАСС.

Публикацией о насилии в ингушском детдоме заинтересовались Следком и прокуратура

Следователи проводят доследственную проверку найденной в СМИ публикации и видеозаписи о применении в государственном бюджетном учреждении "Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" физического насилия к воспитаннику, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Ингушетии.

Предварительно следствие пришло к выводу, что инцидент произошел в мае 2021 года, а на видеозаписи действительно воспитанники учреждения, страдающие тяжелыми формами психического расстройства.

"Проведено освидетельствование всех опекаемых, находящихся в указанном детском доме-интернате, в том числе изображенных на видеозаписи, в ходе которого следов побоев и иных телесных повреждений у них не обнаружено. Опрошены руководство и воспитатели учреждения", – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. После проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в публикации.

К аналогичным выводам пришли после проверки сотрудники прокуратуры. "Установлено, что участниками видео являются два воспитанника ГБУ "Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых", а не работники учреждения. [...] С привлечением судебно-медицинского эксперта и медицинских работников 30 июня 2021 года проведено освидетельствование всех воспитанников данного учреждения. Фактов причинения вреда здоровью воспитанникам учреждения не установлено", – говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте прокуратуры Ингушетии.

После перевода в ПНИ людей с психическими нарушениями часто ждет еще более тяжелая жизнь, чем когда они воспитывались в детских домах, вплоть до полного "расчеловечивания", следует из опубликованного 30 апреля "Новой газетой" журналистского исследования "Интернат". Взрослых людей на основании сомнительных выводов лишают дееспособности, отбирая у них всякую возможность влиять на свою жизнь, от права распоряжаться своими деньгами до права сохранить беременность и вообще способность к зачатию, выяснили пожившие некоторое время на территории одного из российских ПНИ журналисты издания.

Сотрудники дома-интерната исключили версию об избиении ребенка

"Первым делом редакция "Совершенно секретно" связалась с директором детского дома Хамзатом Мальсаговым. И он дал слово "офицера", что информация про жестокое обращение с детьми – чушь и желание кого-то сместить его с директорского кресла", – говорится в публикации издания. Сведения о том, что в интернате живут и взрослые женщины, Хамзат Мальсагов прокомментировал заверением, что "в его учреждении такое невозможно".

Предположение о том, что воспитатель душила ребенка, отвергла и замдиректора по воспитательной работе учреждения Малика Даурбекова. "Это опекаемая девочка. Это мальчик со своим диагнозом, любит вот так цепляться за платье, за ворот. В этот момент она хочет его поднять, положить на диван. В этот момент он цепляется за ворот. Она пытается вырваться из его рук. Это все смонтировано и приукрашено. Там поработали специально. Это делается специально, назло директору, чтобы очернить его, интернат и коллектив", – приводит сегодня ее слова на своем сайте телеканал "360".

Иную версию озвучила уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева. По ее данным, женщина на видео – бывшая воспитанница этого дома-интерната, которой недавно предложили там работу. "Ей где-то 25 лет. Не думаю, что она вылечилась. Она, по-моему, с малого возраста там, проходила огромное количество курсов. Я ставила вопрос перед директором: как человек, который когда-то лечился у них, может быть сегодня воспитателем? Они сказали, что ей некуда идти, и она имеет право по закону", – цитирует сегодня Зарему Чахкиеву "Подъем".

По словам Чахкиевой, около месяца назад на Хамзата Мальсагова ей пожаловались уволенные им сотрудницы интерната. "Рассказывали, что он агрессивный, может материться, всякое себе позволить. Я разговаривала с каждым в коллективе индивидуально, говорила, что, если вы что-нибудь скрываете, в судный день вам Бог этого не простит, потому что это больные дети. Около 60 человек в один голос сказали, что у них всё идеально, это лучший центр", – рассказала она.

В свою очередь Малика Даурбекова пояснила, что директор дома-интерната – "человек жёсткий, но отношение к детям у него идеальное". "Понимаете, он военный человек, подполковник запаса. Жёсткий, дисциплинированный. Этого требует от всех. Да, требовательный, да, любит себя выставлять, но отношение к детям у этого человека идеальное. Всё, что касается опекаемых интерната, он выкладывается на все 100. Всё старается для них сделать", – приводит издание ее слова.