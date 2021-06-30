Дело жительницы Ставрополья о пособничестве ИГ* дошло до суда

30 июня 2021, 11:19

В суд направлено дело жительницы Ставрополья Людмилы Баратовой, обвиненной в продаже авиабилетов людям, которые впоследствии примкнули к террористической организации в Сирии, сообщил Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", жительница Ставрополья Людмила Баратова была задержана 11 февраля 2020 года по делу о финансировании терроризма. Следователи полагают, что она продавала авиабилеты из Минвод в Стамбул людям, которые впоследствии приехали в Сирию и примкнули к террористам.

Сотрудники главка Следкома по СКФО завершили расследование уголовного дела против Людмилы Баратовой. Расследование проводилось во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и управления МВД по Ставрополью, сообщил сегодня на своем сайте Следком России.

По версии следствия, Баратова не позднее середины 2014 года согласилась оказывать помощь знакомому, который был участником запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", в вербовке новых членов группировки. Так, Баратова помогла купить билеты и пересечь границу мужчине и его семье. Впоследствии он примкнул в Сирии к боевикам. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении ведомства.

Баратова обвиняется по части 5 статьи 33 и части 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности", уточнил Следком.

Статьи 33 УК РФ регламентирует виды соучастников преступления. Часть 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что по мнению защиты Баратовой уголовное дело против нее было заведено в связи с тем, что она исповедует ислам. Такое мнение высказала и ее подруга. "Она исповедует ислам. Родители были не в восторге (от решения дочери), но потом приняли ее решение", – сказала она 19 марта 2020 года корреспонденту "Кавказского узла". Подруга Баратовой отметила, что считает обвинение в содействии террористам абсурдным.

"Кавказский узел" также писал, что 7 февраля стало известно о задержании в Ставропольском крае пятерых предполагаемых членов ячейки ИГ*. Среди них были несовершеннолетние, сообщил источник.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.