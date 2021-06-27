Богослов в Чечне публично отчитал задержанных за колдовство

27 июня 2021, 22:00

Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев провел беседу с задержанными за оказание оккультных услуг, следует из репортажа телеканала "Грозный". Пользователи соцсети поспорили о том, должен ли отвечать таксист за то, куда ездили его клиенты.

Как писал "Кавказский узел", летом 2019 года власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. Репортажи о беседах с задержанными, которые проводит глава Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, регулярно публикует гостелекомпания "Грозный". Так, 6 мая руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал двух женщин и мужчину, повторно задержанных силовиками за оказание оккультных услуг, следует из репортажа телеканала "Грозный". Пользователи соцсети согласились с авторами телесюжета, что преследование колдунов в Чечне не дает результатов.

Гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

Телесюжет о задержанных силовиками "целой цепочке" причастных к колдовству - двух женщинах и двух мужчинах ЧГТРК "Грозный" опубликовала сегодня на своем YouTube-канале. "Все эти люди незнакомы друг с другом, но представляют собой цепочку одного преступления - колдовства/ У каждого своя задача и роль - здесь и клиентка, и колдун, и даже таксист", - говорится в ролике. Профилактическую беседу с шарлатанами провел главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, следует из описания к ролику.

Все эти причастные к колдовству выявлены сотрудниками 249-го отдельного специального моторизованного батальона "Юг" совместно с ОВД Грозного, говорится в видео.

На видео Эльжуркаев отчитывает одного мужчину и двух женщин. Один из них - Мамат Эми, часто прибегал к колдовству, но не смог объяснить для чего предназначалась литература и молитвы. Мужчина в возрасте стоит на видео, склонив голову и с руками за спиной.

Петимат Демилханова "сначала сама попалась на удочку колдунов, а потом и вовсе начала выступать посредником, ездила к знахарю в Махачкалу", указано в видео. Женщина беседовала с Эльжуркаевым, прикрывая лицо платком.

Еще одна задержанная, Залихан Магомадова, "утверждает, что имеет дар, считает себя ангелом, говорит что общается со Всевышним и часто видит пророков во сне", говорится в сюжете ЧГТРК "Грозный". Женщина держалась спокойно, стояла, слегка склонив голову, лицо не закрывала.

Беседа с четвертым задержанным, таксистом, не была показана в ходе сюжета. На встрече также присутствовали не менее четырех силовиков, следует из видео. В конце сюжета была добавлена запись встречи Эльжуркаева с предсказательницей из Наурского района.

Видеосюжет перепостили несколько чеченских Instagram-пабликов.

В Instagram-паблике eldit_net, насчитывающем 22 тысячи подписчиков на 21:30 мск публикация набрала 17,5 тысяч просмотров и 86 комментариев. , большая часть из них на чеченском языке. Некоторые авторы комментариев, опубликованных на русском языке, призвали к суровому наказанию тех, кто оказывает оккультные услуги.

Авторы комментариев на русском языке заинтересовались, почему таксист был объявлен причастным к колдовству. "А как таксист спросит, к кому и зачем ты едешь? (...) Может, таксист ни причём?", - поинтересовался пользователь movsargrozny. "Должен был обратить внимание, что по адресу куда он возит людей много народу бывает. Почему не подумал?", - спросила khoshkuna. "Только в Чеченской республике могут обвинить таксиста за то, куда ездят пассажиры", - отметил пользователь myspace_0101.

В Instagram-паблике chp.grozny_95 запись набрала на 21:30 мск 31,7 тысяч просмотров и 99 комментариев.

"Они всегда были,есть и будут . Виноваты те кто к ним обращается. Мне кажется, они ничуть не боятся своего главы, насколько он строг, но многим, видимо, всё равно, указала пользователь 27.28.11. "У вас колдовство по закону преследуется, как же это правильно. В Дагестане же люди остаются безнаказанными и продолжают этим заниматься", - отметила gadzhieva.kiss.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", - пояснил адвокат.

Напомним, охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 17 января Адам Эльжуркаев отчитал за поездки к колдунье группу мужчин из Шалинского района и возившего их таксиста.

19 декабря 2020 года ЧГТРК "Грозный" показала телесюжет, в котором двое мужчин раскаялись в том, что обратились за помощью к колдунье в Дагестане. По версии авторов телесюжета, один из мужчин хотел вернуть жену, а его знакомый планировал с помощью колдуньи укрепить свой брак. К тем, кто оказывает оккультные услуги, обычно обращаются женщины, а для чеченских мужчин такие поступки унизительны, указали пользователи Instagram, посмотревшие телесюжет.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".