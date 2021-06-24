Наркополицейские из Дербента обвинены в насилии и фабрикации дела

24 июня 2021, 20:06

Дагестанские силовики заставили невиновного признаться в сбыте наркотиков и потребовали от него миллион рублей, предположило следствие. Дело передано в суд.

Как писал "Кавказский узел", начальники двух отделений управления по контролю за оборотом наркотиков и оперуполномоченный в Дербенте были заподозрены в том, что применили насилие к местному жителю, требуя признательных показаний и взятки, и сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности.

Следствие отчиталось о завершении расследования в отношении трех дагестанских полицейских по обвинению в мошенничестве, превышении должностных полномочий с применением насилия, незаконном обороте наркотиков и фабрикации уголовного дела.

По версии следствия, 1 августа 2020 года три сотрудника полиции задержали в Дербенте 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, применили в отношении него насилие и потребовали признаться в сбыте наркотиков, сообщило сегодня Управление СКР по Дагестану.

"Получив согласие, они потребовали от мужчины миллион рублей. Потерпевший добился снижения суммы до 500 000 рублей. После этого один из обвиняемых принес сверток с наркотическим веществом и положил его в наружный карман брюк местного жителя, который затем они изъяли у него в присутствии понятых. В тот же день мужчина попросил своих родственников и знакомых перевести ему на банковскую карту 350 000 рублей, которые он снял в банкомате и передал обвиняемым", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

После этого в отношении жителя Дербента было начато расследование по делу о незаконном обороте наркотиков. Обвинения полицейским предъявлены в зависимости от роли каждого, уголовное дело направлено в суд, пишут сегодня "Махачкалинские известия".

Часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество) предусматривает до шести лет лишения свободы, часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномочий) - до четырех лет лишения свободы, часть 3 той же статьи (превышение должностных полномочий с применением насилия) - до 10 лет лишения свободы. Часть 1 статьи 228 Уголовного кодекса России (незаконный оборот наркотиков) предусматривает до трех лет лишения свободы, а часть 4 статьи 303 Уголовного кодекса России (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) - до четырех лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемых или их официальных представителей относительно выводов следствия и предъявленных обвинений не поступало.