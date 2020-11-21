Дербентские полицейские заподозрены в насилии над задержанным и инсценировке преступления

21 ноября 2020, 18:44

Начальники двух отделений Управления по контролю за оборотом наркотиков и оперуполномоченный в Дербенте подозреваются в том, что применили насилие к местному жителю, требуя признательных показаний и взятки в размере миллиона, и сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности.

По версии следствия, 1 августа подозреваемые доставили в отделение местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Они применили в отношении него насилие, потребовав признаний в сбыте наркотиков в значительном размере. При этом, наркополицейские пригрозили подбросить ему наркотики. "Получив согласие, они потребовали от мужчины 1 000 000 рублей. В ходе разговора потерпевший добился снижения требуемой суммы до 500 000 рублей. После этого, один из подозреваемых принес сверток с наркотическим веществом и положил его в наружный карман брюк мужчины, который затем они якобы изъяли у него в присутствии понятых", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

После задержанный, как полагают следователи, попросил своих родственников и знакомых перевести ему на банковскую карту 350 000 рублей. Он снял эти деньги в банкомате и передал подозреваемым. "Полученными денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению. На основании сфальсифицированных результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 228 (незаконный оборот наркотических средств) и ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности), проинформировал Следком.