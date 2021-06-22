Правозащитник Орлов пожаловался в ЕСПЧ на угрозы "киллера Кадырова"

22 июня 2021, 18:31

Угрозы, которые получил член Совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов и его коллеги в 2019 году, стали следствием призыва Рамзана Кадырова расправляться с авторами сплетен о Чечне, говорится в направленной в Евросуд жалобе. В ней указано, что российские следователи отказались рассматривать заявление об угрозах как сообщение о преступлении.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал наказывать авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально.

21 июня юристы ПЦ "Мемориал"* Марина Агальцова и Тамилла Иманова подали в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах Олега Орлова, которая касается угроз правозащитнику и его коллегам, опубликованных 28 ноября 2019 года на официальной странице организации в социальной сети "ВКонтакте" пользователем "Риана Призрак-Днр".

"Киллер Кадырова", как этот пользователь именовал себя сам, потребовал "оставить в покое" главу Чечни, иначе Орлова, его коллег и их родных подвергнут изощрённым пыткам. Этот же текст пользователь "Риана Призрак-Днр" разместил на своей странице во "ВКонтакте". Следственные органы отказались рассматривать заявление правозащитников об угрозах как сообщение о преступлении, проверку не провели. Суды действия следователей утвердили, говорится в поступившем сегодня в "Кавказский узел" сообщении ПЦ "Мемориал"*.

В нем поясняется, что в ЕСПЧ Орлов жалуется на нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток) в сочетании с 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) в сочетании со статьей 2 Европейской конвенции по правам человека.

Сотрудники правозащитной организации совместно с журналистами провели собственное расследование и выяснили, что аккаунт "Риана Призрак-Днр" (сейчас аккаунт удалён за нарушение правил сети) принадлежал Анне Иконниковой по кличке "Пчела". "По данным её страницы во «ВКонтакте», она воевала в ДНР, где «специализировалась на отрезании ушей», и ранее привлекалась к уголовной ответственности по части 1 статьи 281 (диверсия) УК РФ и, возможно, по статье 205 (теракт) УК РФ", - сообщает ПЦ "Мемориал"* и приводит ссылку на статью "Новой газеты", в которой высказывалось предположение, что Иконникова могла участвовать в нападении на журналистку этого издания Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в феврале 2020 года в Грозном.

6 февраля 2020 года обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Публикации республиканских СМИ с одобрением избиения Милашиной и Дубровиной свидетельствуют о том, что нападение связано с призывом Рамзана Кадырова расправляться с авторами сплетен о Чечне, указали правозащитники. Публичное одобрение действий участников нападения не нарушает российские законы, констатировали юристы. Спустя неделю после избиения в Грозном, Елена Милашина получила угрозу убийством. Автор письма в редакцию "Новой газеты" пригрозил журналистке "смертным приговором" за публикации о Чечне и Рамзане Кадырове. Милашина указала, что текст с угрозами от имени Анны Иконниковой ранее был опубликован на странице "Подвал Кадырова" (удалена за нарушение правил соцсети) в соцсети "ВКонтакте".

Попытки Орлова добиться возбуждения дела об угрозах ни к чему не привели. 16 декабря 2019 года он направил в Следственный комитет России заявление с просьбой расследовать угрозы. По его мнению, комментарии содержали признаки преступлений по части 2 статьи 282 (разжигание ненависти или вражды по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе с угрозой насилия, совершаемое в Интернете) и части 2 статьи 119 (угроза убийством по мотивам ненависти или вражды по отношению к какой-либо социальной группе) УК РФ. Орлов также сообщил, что за неделю до публикации угроз, 22 ноября, "Мемориал"* пожаловался главе Следкома на публичные заявления главы Чечни Кадырова.

22 ноября 2020 года Правозащитный центр "Мемориал"* и Московская Хельсинкская группа указали Следкому России, что угрозы, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию. Следователи отказались выносить постановления по их заявлениям, а Старопромысловский райсуд Грозного 15 января отклонил жалобу на бездействие следователей. Верховный суд Чечни постановил заново рассмотреть иск правозащитников к следователям. После чего суд в Грозном повторно отказался удовлетворить жалобу правозащитников на отказ следствия от уголовного преследования главы Чечни за угрозы в адрес журналистов и пользователей соцсетей.

В январе 2020 года Следком прислал письмо, в котором лишь коротко сообщил, что проверит информацию. 17 февраля 2020 года Орлов подал жалобу в Следком и Генпрокуратуру на этот ответ, а 7 мая 2020 года следственные органы повторно отказали заявителю в возбуждении дела. Тогда Орлов обратился в Басманный райсуд Москвы с требованием признать бездействие следователей, а их ответы – незаконными. Но 11 сентября 2020 года суд постановил, что действия следователей не были связаны с осуществлением уголовного преследования, поэтому Орлов не может обжаловать их. Поданная в Мосгорсуд апелляционная жалоба была отклонена.

Юристы ПЦ "Мемориал"* поясняют, что в соответствии с практикой ЕСПЧ, нарушением статьи 2 Европейской конвенции о правах человека считается не только намеренное и незаконное лишение человека жизни, но и те ситуации, когда государство не предпринимает необходимых шагов для обеспечения безопасности человека. Евросуд устанавливает нарушение, даже если угроза жизни человеку не реализовалась. Орлов неоднократно сообщал властям об угрожающей ему опасности, а следственные органы не только не защитили его, но и вовсе отказались рассматривать его обращение как сообщение о преступлении.

Хотя угрозы опубликовал не представитель власти, они стали прямым результатом действий главы Чечни Рамзана Кадырова, указал Орлов в жалобе. Чтобы заставить правозащитников и журналистов замолчать, в Чечне на них нападают, их похищают, сажают в тюрьму и убивают, заявляет ПЦ "Мемориал"* и приводит целый список подобных случаев. В их числе похищение журналиста "Кавказского узла" Жалауди Гериева, дела активиста Руслана Кутаева и правозащитника Оюба Титиева, убийство Натальи Эстемировой.

"Опасения за собственную жизнь Орлов считает обоснованными. В жалобе он отмечает, что власти намеренно не расследовали угрозы", - подчеркивается в пресс-релизе.