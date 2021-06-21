Жители Степанакерта собираются на митинг, чтоб потребовать отставки президента Нагорного Карабаха. 21 июня 2021 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

21 июня 2021, 21:16

Карабахцы потребовали отставки Арутюняна из-за его поддержки Пашиняна

В Степанакерте прошел митинг с требованием отставки Араика Арутюняна с поста президента Нагорного Карабаха. Участники акции недовольны, что Арутюнян поддержал Никола Пашиняна и поздравил врио премьер-министра Армении с победой на выборах.

Как писал "Кавказский узел", внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. Согласно предварительным данным, больше половины голосов, 53,92%, получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". В парламент также проходят блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) и блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

Договоренность о внеочередных парламентских выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, отмечается в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021". Ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Митинг с требованием отставки Араика Арутюняна с поста президента Нагорного Карабаха прошел сегодня вечером на площади Возрождения в Степанакерте. Инициатива акции была инициирована в Facebook после публикации информации, что президент Нагорного Карабаха в ходе выборов в Армении находился в штабе Пашиняна в Ереване и поздравил его с победой.

Митинг начался приблизительно в 19.30 по местному времени (18.30 мск) и проходил почти два часа.

"Требование об отставке Арутюняна надо было озвучить еще раньше, до дня выборов в Армении, хотя бы за то, что он сторонник партии «Гражданский договор». Мы считаем Пашиняна предателем, и если Арутюнян, являясь президентом, поздравил Пашиняна, то выходит, что он говорил от имени народа. Но Арутюнян не имел права говорить от имени народа. Для меня лично он не президент", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" фотохудожник, один из инициаторов и организаторов сегодняшнего митинга Давид Каграманян.

По его мнению, карабахцы не поддерживают Пашиняна, и поэтому президент Нагорного Карабаха не должен был выражать ему свою поддержку.

Активист отметил, что на митинг пришли не только молодые люди, но и много людей старшего поколения, всего – порядка 1500 человек.

Инициаторы акции не ожидали, что она соберет "так много людей", отметил другой местный активист Тигран Петросян. По его оценке, на митинг собралось несколько тысяч человек.

"Арутюнян должен ответить за все то, что плохого сделал нашему народу. Сперва мы добьемся отставки, а после потребуем, чтобы было заведено уголовное дело - за все совершенные преступления. Все будут наказаны и ответят", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Петросян.

Он также добавил, что Араик Арутюнян находится в Ереване, и вернется в Степанакерт завтра, 22 июня, поэтому продолжение акции с требованием отставки президента Нагорного Карабаха запланировано завтра вечером.

Участник сегодняшнего митинга житель Степанакерта, 30-летний Самвел Д. против того, чтобы сегодняшняя акция прекращалась. "Надо стоять на площади до тех пор, пока Арутюнян не подаст в отставку", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Степанакерта Гаяне Гукасян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пришла на митинг добровольно, потому что считает, что Араик Арутюнян, как "приспешник Пашиняна не должен оставаться у власти". Женщина отметила, что является сторонником Роберта Кочаряна и считает, что будущее у армянского народа есть только с таким руководителем, как Кочарян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Наблюдатели поспорили о возможности пересмотра итогов выборов в Армении", "Оппозиция обвинила Пашиняна в использовании административного ресурса в предвыборной кампании", "Следком Армении озвучил число пропавших без вести в Карабахе".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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