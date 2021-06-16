Житель Дагестана через суд добился ответа от полиции о профучете

16 июня 2021, 20:44

Житель Махачкалы Марат Шираев, которого на протяжении нескольких лет проверяют полицейские, лишь через суд смог получить письменный ответ от отдела МВД Ленинского района Махачкалы о том, что не состоит на профучете. Ответ может быть не совсем достоверным, так как касается лишь этого отдела, а профилактический учет ведется в Информационном центре МВД Дагестана, указала юрист Галина Тарасова.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане активно применялась практика постановки жителей республики на профилактический учет. На такой учет люди ставились необоснованно, а силовики объясняли свои действия тем, что человек носит бороду или ходит в мечеть. В 2017 году МВД республики заявило о прекращении этой практики. Сотрудники силовых структур в Дагестане собирают дополнительную информацию о людях, поставленных в разное время на профилактический учет, сообщил журналист Идрис Юсупов. Профучет продолжается, однако его меры стали менее навязчивыми, чем раньше, отметили представители "Мемориала"*.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом". Однако МВД Дагестана еще в марте 2017 года заявляло об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист".

14 января 2021 года 31-летний махачкалинец Марат Шираев обратился в ПЦ "Мемориал"* с просьбой помочь ему сняться с профучета. В тот же день при поддержке правозащитников Марат направил обращения в отдел полиции и прокуратуру Ленинского района Махачкалы, в которых просил сообщить, состоит ли он на профучете и если да, то по какой причине его туда поставили. В конце января прокуратура ответила Шираеву, что его обращение направлено в районный отдел полиции. Так и не дождавшись ответа, Марат и его адвокат Мурад Магомедов, который сотрудничает с правозащитным центром, обратились с иском в Ленинский районный суд с просьбой признать незаконными действия полиции, которая оставила обращение без ответа, сообщил сегодня "Мемориал".

На заседании суда 15 июня представитель УМВД России по Махачкале Рамазан-Эфенди Рамазанов заявил, что ответ направлен еще 10 февраля, но, вероятно, по вине Почты России он не дошёл до адресата. В подтверждение этого Рамазанов представил реестр, в котором эта информация была указана, и вручил Марату ответ Ленинского отдела полиции, в котором говорится, что Марат "не состоит у них на профучете и каких-либо учётов по линии „ваххабит“ отдел полиции не ведет". Марат отказался от иска, так как хотел получить именно письменный ответ от полицейских и суд прекратил производство по делу, отмечается в пресс-релизе на сайте центра.

Ответ может быть не совсем достоверным, отметила юрист-координатор программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал"* Галина Тарасова. "Имеются основания расценивать этот ответ как направленный на введение заявителя в заблуждение и сокрытие от него информации. В ответе сделан акцент на том, что в отделе полиции по Ленинскому району Махачкалы профучет не ведется и Шираев в этом отделе на профучете не состоит. Однако профилактический учет как таковой ведётся в Информационном центре (ИЦ) МВД по Дагестану. И, если Шираев состоит в базе данных ИЦ МВД по Дагестану как лицо, поставленное на профилактический учёт, его обязаны были надлежащим образом об этом проинформировать", - приводятся ее слова в сообщении.

Шираев предположил, что его поставили на профучет после привлечения к административной ответственности - в феврале 2017 года он обвинялся в распространении экстремистских материалов (часть 1 статьи 20.29 КоАП РФ) за публикацию на своей странице в "ВКонтакте" песни чеченского автора-исполнителя Тимура Муцураева "Рай под тенью сабель", которую 24 апреля 2015 года суд в Тюмени признал экстремистской. Через два года после этого у Марата начались проблемы - его по несколько часов держали на постах ДПС, требовали объяснительные о целях поездок, фотографировали, сообщил он правозащитникам. Оперативные сотрудники звонили ему и интересовались подробностями его личной жизни - местом работы, семейным статусом, наличием машины. Полицейские приходили к нему домой и, если его не было, брали объяснительные у родственников, фотографировали дом. Последний визит полицейских к Шираеву состоялся в конце марта 2021 года, говорится в сообщении.

По словам Шираева, иногда полицейские на постах говорили ему, что он состоит на профучете как "экстремист", и показывали на экране монитора базу данных, где было указано, что он будет на учёте до 2070 года, проинформировал правозащитный центр.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.