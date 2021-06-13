13 июня 2021, 11:35

Останки летчика найдены в горах Чечни спустя 19 лет после крушения вертолета

Поисковики обнаружили останки летчика, который погиб при крушении вертолета пограничников Ми-24 в Веденском районе Чечни в феврале 2002 года.

Останки одного из трех членов экипажа обнаружили в четырех километрах от места крушения в горах Веденского района, сообщил сотрудник специального моторизованного батальона "Юг" грозненского соединения Росгвардии, который вел поиски пропавших летчиков. 

"Поиски велись почти полгода в горно-лесистой местности Веденского района [...] Их спрятали боевики бандгруппы Хусейна Гакаева, орудовавшей в этом районе", - привело сегодня слова военнослужащего РИА "Новости".

Группировка братьев Гакаевых действовала в Веденском и соседних с ним районах. В январе 2013 года группировка была ликвидирована в Веденском районе Чечни, при этом были убиты 12 боевиков, в том числе братья Муслим и Хусейн Гакаевы.

После эксгумации останки погибшего будут переданы на генетическую экспертизу для установления его личности, а затем их отдадут родным для захоронения, сказал он. Военный также не исключил, что останки остальных лётчиков также спрятаны в этой местности, их поиски будут продолжены.

Пограничный вертолет Ми-24, летевший из Владикавказа в Тусхарой Итум-Калинского района, пропал в Веденском районе 3 февраля 2002 года, на его борту находилось три члена экипажа. 16 апреля 2020 года части боевой машины были найдены в районе селения Ведено. Эксперты предположили, что Ми-24 врезался в гору из-за плохой видимости или в результате технических неполадок, не исключалась и версия об огневом поражении. В погранслужбе предположили, что летчики попали в плен к боевикам, сообщил 17 апреля 2020 года РБК. 

На сайте Росгвардии сообщения об обнаружении останков летчика по состоянию на 11.15 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2020 года в Веденском районе Чечни сотрудники ФСБ и росгвардейцы обнаружили и уничтожили схрон боевиков с боеприпасами. Тайник, предположительно, был оборудован боевиками из группировки Гакаевых, сообщил сегодня представитель прокуратуры.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Муслиме Гакаеве и Хусейне Гакаеве.

Примечание:

"Схрон с боеприпасами обнаружен в Южной Осетии", "Второй за неделю схрон с боеприпасами уничтожен в Унцукульском районе Дагестана", "Два уроженца Дагестана осуждены за подготовку теракта в Москве".

Автор: "Кавказский узел"

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