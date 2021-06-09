Правозащитники и активисты надеются на справедливое расследование убийства Векила Абдуллаева

09 июня 2021, 22:48

Освобождение из-под стражи полицейского Александра Гусева, подозреваемого в убийстве этнического азербайджанца Векила Абдуллаева в Новосибирской области, не противоречит закону и не означает, что он уйдет от ответственности, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Убитый был гражданином России, поэтому Баку не может повлиять на расследование дела, указали представители азербайджанских общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня на площадке Change.org была опубликована петиция к Владимиру Путину, авторы которой призвали наказать убийцу этнического азербайджанца Векила Абдуллаева и выразили возмущение тем, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился освободить из-под стражи подозреваемого, старшего инспектора ГИБДД Новосибирской области Александра Гусева. К 16.12 мск 8 июня петиция собрала 2932 подписи. Президенту России следует обеспечить справедливое расследование и потребовать, чтобы силовик был возвращен под стражу, указали пользователи интернета в комментариях к петиции в адрес Владимира Путина.

По версии следствия, 28 мая Александр Гусев при попытке задержания случайно застрелил 19-летнего гражданина России, этнического азербайджанца Векила Абдуллаева. Спутники Абдуллаева - Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов – арестованы на два месяца по обвинению в нападении на полицейских и оскорблении. Освободить Александра Гусева поручил председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщила 4 июня "Лента.ру" со ссылкой на официального представителя комитета Светлану Петренко. Подробнее о реакции на освобождение Гусева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Убийство Абдуллаева: что азербайджанцы требуют от Путина".

Поручение Бастрыкина об освобождении арестованного – это большая редкость, считает заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. "К сожалению, подобные распоряжения бывают не часто. Чаще, наоборот, мера пресечения ужесточается, поскольку следственная система не нацелена на правозащитную функцию. Считаю решение справедливым. Стоит отметить, что оно законное – изменение меры пресечения входит в полномочия следователя", – рассказал он.

"Совершенно неважно, какой национальности был погибший, закон не делит людей на расы, а лишь на законопослушных и нет", – подчеркнул Хинштейн. "Считаю верным, что государство проявило жестокость, освободив сотрудника из-под стражи. Жаль, что пришлось вмешиваться федеральным органам, в то время как региональные власти не справились с задачей, спасовав перед теми, кто нарушает закон. Разумеется, это не означает, что полицейский не должен понести наказание: убийство человека – тяжелый проступок. Но сейчас важно не допустить самосуда и разыгрывания национальной карты, учитывая, что убитый был азербайджанцем", – сказал Хинштейн.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу России, следователь в праве изменить меру пресечения, назначенную судом, но только если есть весомые основания – в подавляющем большинстве случаев это смягчение вменяемой статьи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов. В данном случае изначально обвинение предъявлялось по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", однако впоследствии обвинение переквалифицировано на часть 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сказал он. Данная статья квалифицируется как средней тяжести и подразумевает в виде меры пресечения домашний арест, отметил юрист. "Для назначения меры пресечения необходимо решение суда, в то время как для изменения меры пресечения необходимо лишь решение следователя", – пояснил Черноусов.

Следователь не мог не выполнить приказ Бастрыкина, поскольку является его подчиненным, подчеркнул Чернусов. Исходя из практики, полностью освободиться от ответственности полицейскому не удастся, поскольку есть веские доказательства, считает он.

Решение об изменении меры пресечения следователем может быть принято не только по причине замены статьи, отметила юрист программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал"* Галина Тарасова. Причиной также может быть состояние здоровья подследственного либо некие факты, которые стали известны в ходе расследования, отметила она.

"Уголовно-процессуальный кодекс России допускает замену статьи. К примеру, в ходе следствия выяснилось, что нет оснований полагать, что человек сможет влиять на ход расследования или угрожать свидетелям. Пусть такое [замена меры пресечения] случается нечасто, но случается. Вполне возможно, что в ходе следствия что-то выяснилось, и [теперь решили, что] изолировать человека от общества нецелесообразно", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Тарасова.

Азербайджанцы предостерегли соотечественников от провокаций в связи с убийством Абдуллаева

Азербайджанский блогер, председатель "Азербайджанской общины Москвы" Шамиль Тагиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в соцсетях от азербайджанцев, проживающих в России, приходили сообщения с возмущением по поводу инцидента. Речь не шла о прямых угрозах, однако сообщения несли агрессию, сказал он.

"Каждый видит ситуацию по-своему, интерпретирует ее, не обладая достаточной фактурой. В связи с этим я принял решение реагировать сдержанно. Необходимо собрать информацию, а затем уже делать заявления. Нужно понять причину инцидента. Я связывался с новосибирскими азербайджанцами, просил, чтобы они не поддавались провокациям, проверяли поступающую информацию. Нужно, чтобы следствие во всем разобралось", – отметил Тагиев.

Имели место нарушения закона со стороны убитого и силовиков, однако "не за каждую погоню и тонировку нужно в голову стрелять", указал Тагиев. Он отметил, что в данный момент необходимо не допустить международных и межнациональных конфликтов.

"Писали в Интернете, что азербайджанцы приехали в Новосибирск, чтобы отомстить семье полицейского. Это чистой воды провокация. То, что сотрудника ДПС отпустили под домашний арест, не означает, что он не понесет наказания. Он получит то, что полагается по закону. Но мы считаем, что давление со стороны кое-каких политических элит, общественных организаций, которые решили заработать политические очки на инциденте, недопустимо", – заключил Тагиев.

Пресса и общество ошибочно нашли в инциденте политический аспект, отметил азербайджанский блогер, организатор воскресной школы на азербайджанском языке, бизнесмен Элунур Гусейнов. "Погибший, независимо от национальности, гражданин России, как и полицейский [...] Мы надеемся, что правосудие поставит все точки над i", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Освобождение полицейского в азербайджанском обществе сочли недоразумением, отметил он. "Обычного гражданина, не силовика, так, конечно же, не отпустили бы", – считает Гусейнов.

Активисты усомнились в эффективности обращения к Путину

Обращение представителей азербайджанских общественных организаций к президенту Владимиру Путину по делу об убийстве Векила Абдуллаева было направлено на электронный адрес главы России, а также по почте в посольство России в Баку, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из подписантов обращения, председатель правления Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашев.

По его словам, обращение подписали 52 человека, в числе которых депутаты парламента Азербайджана, общественные деятели, журналисты, руководители медиа-структур, неправительственных организаций.

Поскольку послание является не открытым письмом, а направлено официально напрямую адресату, на него должна последовать реакция, считает Амашев . "Освобождение обвиняемого в убийстве сотрудника полиции из-под стражи вызывало у нас недоумение и сомнение в объективности следствия. Мы хотим верить, что руководство России отреагирует на нашу просьбу, и будет обеспечено объективное расследование дела об убийстве молодого человека", – сказал он.

Для сбора подписей на Интернет-платформах обращение не выставлялось, отметил Амашев. "Мы не открывали в интернете сбора подписей. Мы считаем, что обращение было подписано достаточно известными людьми в Азербайджане и отражает общественное мнение", – сказал он.

Форма прямого официального обращения адресату более эффективна, нежели сбор большого количества подписей на Интернет-платформе, считает Амашев. Направив обращение, можно рассчитывать получить ответ, а петиции могут привлечь внимание пользователей, но не обязательно тех, к кому обращены, отметил он.

К 22.00 мск 9 июня петиция "Наказать убийцу Векила Абдуллаева", размещенная на площадке Change.org, собрала 3145 подписей.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы сомневается, что обращения или петиции как-то повлияют на решения властных структур России. "В России силовые структуры обладают широкой властью. Они, как и в других авторитарных государствах, опора режима. Поэтому они находятся в привилегированном положении [...] В данном случае также речь идет о судьбе гражданина России, и это фактически лишает азербайджанское государство возможности напрямую апеллировать к властям России. В этой истории добиваться справедливости можно, подключив правозащитные структуры России", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Инцидент никак не повлияет на двусторонние отношения, полагает Джуварлы. "Между лидерами двух стран – Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным – хорошие отношения. Позитивный контакт у Путина был налажен с отцом Ильхама Алиева – Гейдаром Алиевым. Они оба, как известно, работали в КГБ. Кроме того, Путина с Алиевыми объединяет общий стиль государственного управления – авторитарный. Таких руководителей [как Ильхам Алиев] на европейской части бывшего СССР осталось немного, и Путин дорожит ими", – сказал он.

Помимо всего прочего Алиев не ведет с Россией "двойную игру", отметил Джуварлы. "Азербайджан дистанцируется от евроатлантической интеграции, избегает сближения с Европейским союзом и НАТО. Партнерство Баку с Анкарой не затрагивает сферы, которые идут вразрез с интересами России. Даже в период конфронтации России с Турцией после сбитого российского самолета Азербайджан сохранял хорошие отношения с обоми государствами и даже был посредником в восстановлении их связей", – сказал он.

Российский бомбардировщик Су-24М был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной турецким истребителем, 24 ноября 2015 года. В результате один из летчиков погиб, другого удалось спасти в результате 12-часовой операции российских и сирийских спецподразделений, сообщил ТАСС.

Джуварлы обратил внимание на то, что после второй Карабахской войны отношения между Алиевым и Путиным стали еще более теплыми. "Россия, за исключением ряда нюансов, связанных с поставками вооружений Армении, сохранила нейтралитет. Мирные договоренности, достигнутые при посредничестве и модераторстве России, были выгодны Азербайджану", – сказал он.

Азербайджанские саперы при разминировании Шуши нашли осколки ракет от "Искандеров". 12 апреля президент Ильхам Алиев в ходе открытия парка военных трофеев в Баку у стенда с обломками ракеты "Искандер-М" заявил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались "ракеты, которых у неё не должно было быть". Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, видно на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

При этом он отметил, что наличие хороших отношений между лидерами двух стран не означает, что в двусторонних связях нет проблем вообще. "В российской власти есть разные политические группы, на некоторые сильно влияет армянское лобби. Эти группы могут предпринимать какие-то действия в ущерб интересам Азербайджана по дипломатическим каналам и даже публично озвучивать свое недовольство. Однако вопросы стратегической важности принимаются Путиным, и с ним у Алиева сложились хорошие личные отношения", – отметил Джуварлы.

Он обратил также внимание на динамичное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. "Азербайджан хороший рынок для сбыта продукции российских производителей", – сказал Джуварлы.

История с гибелью Векила Абдуллаева не вызвала повышенного общественного интереса в Азербайджане, считает эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли. "Провластные средства массовой информации практически проигнорировали эту тему. Два-три издания несколько дней публиковали тексты на эту тему. Но после распространения "обращения общественности к Путину" тема фактически была закрыта. Этот факт свидетельствует о том, что власти не были заинтересованы в будировании темы. Обращение представителей общественных организаций было сделано, чтобы показать гражданам, что провластные структуры небезразличны к судьбе соотечественников", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В социальных сетях, менее подверженных контролю властей, также не было повышенного внимания к данной теме, отметил Мамедли."Отчасти это связано с тем, что [...] произвол силовиков в этой стране [России] дело обыденное [...] Кроме того, у многих граждан Азербайджана в России живут и работают родственники, многие имеют хороший бизнес, они сами часто ездят туда, поэтому стараются не выражать в соцсетях свои негативные мнения и эмоции о России во избежание потом проблем для себя и для своих близких", – считает он.