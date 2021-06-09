Убийство Абдуллаева: что азербайджанцы требуют от Путина

09 июня 2021, 20:09

В мае под Новосибирском инспектор ДПС Александр Гусев смертельно ранил 19-летнего Векила Абдуллаева в голову при задержании. Как это произошло, как в дело вмешался Александр Бастрыкин и как отреагировали азербайджанцы, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Что произошло

28 мая в районе рабочего поселка Мошково под Новосибирском на трассе «Сибирь» в процессе задержания инспектор ДПС выстрелил гражданину России этническому азербайджанцу Векилу Абдуллаеву в голову. Выстрел оказался смертельным – 30 мая Абдуллаев умер в больнице .

На видео 1 , которое снимал друг Абдуллаева, Векил оказывает пассивное сопротивление задержанию еще одного своего друга. Затем получает удар в голову рукой и в нижнюю часть спины ногой от инспектора ДПС Александра Гусева. Далее Гусев, уже с пистолетом в руках, заламывает Абдуллаеву руку и кладет его на капот автомобиля. Запись прерывается, возобновившись уже после выстрела в лежащего на капоте.

Погиб за тонированные стекла

В Следственном комитете России утверждают , что двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование об остановке, «машина была задержана», а «в ее салоне находилось трое мужчин». Однако на записи с камеры наблюдения видно, что, когда подъехала машина ДПС, в салоне тонированного автомобиля никого не было, а задерживали они человека, находившегося недалеко от машины.

Также СК России заявляет, что задерживаемый «для установления личности» «нанес сотрудникам полиции удары», что, впрочем, на видео тоже не отражено. «После этого второй пассажир автомобиля (это уже о Векиле Абдуллаеве, – прим. «Кавказского узла») ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления». Про оскорбления объективно что-либо утверждать невозможно, но полицейских Абдуллаев явно не бил.

Следственное управление СК по Новосибирской области 28 мая возбудил уголовное дело против инспектора. «Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы», - заявил СК 29 мая.

С причиной преследования и задержания пока не все ясно, так как один из свидетелей утверждает, что никакого требования об остановке со стороны ДПС не было . По другой, тоже «официальной» версии, автомобиль Toyota Абдуллаева на трассе пытались остановить за превышение скорости .

Telegram-канал Mash Siberia утверждает, что сразу же после выстрела на Александра Гусева накинулись товарищи Векила, в результате чего он получил сотрясение и ушибы. Позже полицейский зафиксировал побои.

Что известно об Абдуллаеве и Гусеве

19-летний Векил Абдуллаев родился и вырос в Республике Башкортостан, после школы переехал в Новосибирск, где работал и учился. По словам знавших его, он мусульманин и боец ММА, спокойный и рассудительный парень, который «никогда ни во что не встревал». У его отца из грузинских азербайджанцев сеть магазинов одежды в Новосибирске.

38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, по данным «Новой газеты», односельчане почему-то подчеркнуто не любят. Местные рассказывают о его якобы пристрастии к алкоголю и участии в других перестрелках. Сами полицейские, утверждают журналисты, не хотят рассказывать про своего коллегу . Однако по опросу сайта «Новосибирск онлайн» мошковцы делятся на два лагеря: одни считают Гусева жестоким самодуром, который штрафует всех подряд и забирает водительские права по поводу и без, другие уверяют, что этот инспектор хоть и строгий, но справедливый и принципиальный, чего мошковской полиции не хватает .

Разворот Бастрыкина

Инспектору предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст.118 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). А когда Абдуллаев скончался, действия Гусева были переквалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности (ч 1 ст.109 УК РФ) . А 31 мая, по ходатайству следователя, Центральный райсуд Новосибирска арестовал Гусева на 2 месяца и отправил в СИЗО .

4 июня на инцидент неожиданно резко отреагировал председатель СК России Александр Бастрыкин. Он распорядился отпустить арестованного из СИЗО под подписку о невыезде, перевел дело в центральный аппарат СК и инициировал служебные проверки в отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения.

В тот же день возбудили уголовное дело по признакам преступлений о применении насилия в отношении представителя власти, оскорблению представителя власти (ст. 318, 319 УК РФ). Двое друзей Абдуллаева, Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов, были задержаны . Более того, на них уже «нашли» дело о хулиганстве и грабеже в октябре 2020 года .

Когда полицейский может стрелять

По словам адвоката и бывшего следователя Константина Чеснокова, ссылающегося на статьи 23 и 24 Федерального закона «О полиции», применение полицейским огнестрельного табельного оружия строго регламентировано . Сотрудник может выстрелить: для защиты другого человека либо себя (если существует опасность для жизни или здоровья); в случаях попытки злоумышленником завладеть огнестрельным оружием, транспортным средством и любой боевой техникой, состоящей на обеспечении полиции; для освобождения заложников; для задержания человека, застигнутого при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться (но только если другим способом задержать этого человека не удается); для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или отказывающегося выполнить законное требование о сдаче находящихся при нем оружия и боеприпасов; для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципальных органов и граждан; для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя .

А анонимный источник из действующих сотрудников полиции Новосибирска утверждает, что, несмотря на множество условий, разрешающих применение оружия, на практике полицейские стараются обойтись без стрельбы. К этому их призывает и начальство. «Нам говорят, что лучше, если мы оружие вообще не будем применять. Мы должны уметь стараться свести весь конфликт к минимуму», - отмечает полицейский .

Спор об угрозах

Жена инспектора и его адвокат заявляют, что столкнулись с угрозами в адрес семьи Гусевых. Наталья Гусева даже записала видеообращение к Путину, Бастрыкину и директору ФСБ Бортникову. При этом в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области заявили, что угроз в сторону Натальи Гусевой не поступало, а видеообращение она записала по совету адвоката. «В действительности каких-либо угроз в ее адрес и ее родственников не поступало», - отмечено в пресс-релизе. Однако, после вмешательства Бастрыкина, инспектора и его семью взяли под госохрану.

Реакция азербайджанцев

Более 50 азербайджанских политиков, правозащитников и журналистов в открытом письме президенту России Владимиру Путину раскритиковали освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева. «Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией", - процитировало письмо представителей Азербайджана агентство Trend.

Действия сотрудника полиции были противоправными, - заявили авторы обращения, в числе которых девять депутатов Национального собрания Азербайджана. Векил Абдуллаев не был вооружен, и пистолет был направлен «против абсолютно беззащитного молодого человека», отметили они. «Невозможно даже представить, чтобы что-то подобное произошло у нас в Азербайджане», - говорится в письме. «Люди, замешанные в этой грязной истории с убийством Абдуллаева, должны понести справедливое наказание», - считают они.

В Воркуте представители азербайджанской диаспоры устроили автопробег в память о Векиле Абдуллаеве. На задние стекла машин они прикрепили портреты погибшего соотечественника и проехали по улицам города 8 июня. После этого водители сделали общую фотографию с портретом погибшего парня. На снимке стоят около 40 человек .

5 июня на площадке для электронный петиций Change.org был опубликован текст обращения к Путину под заголовком «Наказать убийцу Векила Абдуллаева». На четвертый день, к 17.01 мск 9 июня, петиция собрала 3122 подписи. «Мы возмущены тем, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина 2 освобожден из-под стражи старший инспектор ГИБДД Новосибирской области Александр Гусев, смертельно ранивший 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева», - говорится в петиции.

В то же время созданная там же 4 мая петиция «Освободить сотрудника госавтоинспекции Александра Гусева!» набрала к 17.15 мск 9 июня 24094 подписи. Петиция адресована прокурору Новосибирска Роману Сиваку.

Директор информагентства Turan Мехман Алиев сравнил убийство Абдуллаева с гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года, которая вызвала массовые беспорядки в США и широкий общественный резонанс во всем мире. А член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы уверен, что на двусторонние отношения это событие не повлияет. «Это очень неприятная история. Она негативно влияет на восприятие России в глазах граждан Азербайджана», - заметил он.

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