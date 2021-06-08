ЕСПЧ присудил 52 тысячи евро осужденному жителю Ингушетии

08 июня 2021, 14:49

Европейский суд по правам человека обязал власти России компенсировать моральный ущерб осужденному в Ингушетии Магомеду Цечоеву, рассмотрев его жалобу на пытки после задержания.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября 2008 года родственники жителя Ингушетии Магомеда Цечоева обратились к правозащитникам с просьбой оказать ему помощь. По их словам, силовики необоснованно задержали, а затем заставили Цечоева дать под пытками признательные показания, что он в ночь с 21 на 22 июня 2004 года принимал участие в нападении на Назрань в составе отряда боевиков под командованием Шамиля Басаева.

8 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение и по делу "Цечоев против России", сообщил сегодня на своем сайте правозащитный центр "Мемориал"*. "Заявителю присуждена компенсация морального вреда в размере 52 тыс. евро", – уточнили правозащитники.

Из материалов дела следует, что 21 и 22 июня 2004 года члены вооружённых группировок совершили атаку на Назрань, в результате чего 78 человек погибли и 113 были ранены. Магомед Цечоев в нападении участия не принимал. В эти дни он находился на работе: Магомед был охранником в строительной фирме "Монолит" в Магасе, сказано в сообщении.

2 августа 2004 года около 17.00 мск его с работы похитили силовики, привезли неизвестное место и стали применять к нему пытки требуя, чтобы он сознался, что был участником нападения на Назрань, отметили правозащитники. "Цечоева душили пакетом и пытали током, он несколько раз терял сознание. Мужчину пытали двое суток. Задержание не оформляли. Силовики заставили Цечоева подписать заранее подготовленные ими показания, в которых он якобы сознался в участии в нападении на Назрань", – сказано в сообщении.

4 августа 2004 года Назрановский райсуд поместил Магомеда Цечоева под стражу. После заседания суда он был доставлен в МВД по Ингушетии, где под пытками подписал заранее подготовленные силовиками показания, в которых оговорил не только себя, но и своего бывшего соседа, пояснил "Мемориал"*.

Далее под пытками Цечоев дал показания и против своих друзей. Родственники узнали о его похищении в тот же вечер, 2 августа 2004 года, и пытались найти его полтора месяца. Силовики давали им противоречивую информацию, в СИЗО говорили, что у них Цечоева нет. О его местонахождении родственники узнали только 15 сентября 2004 года, а увидеть Цечоева смогли только 10 ноября 2004 года, подчеркнули правозащитники.

Верховный суд Ингушетии рассматривал дело Цечоева со 2 декабря 2004 года по 3 августа 2005 года, подсудимый отрицал свою вину и просил признать незаконными данные ранее показания. 3 августа 2005 года суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима признав виновным в терроризме, участии в вооруженной группировке и в применении насилия к представителям власти. 3 мая 2007 года Цечоев направил жалобу в ЕСПЧ. А в 2017 году, отбыв полный срок, вышел на свободу, сказано в сообщении.

"Очень жаль, что ЕСПЧ рассматривал это дело так долго. Из-за этого заявитель полностью отсидел срок по сфабрикованному уголовному делу, а в случае нового рассмотрения жалоб о пытках возникнут проблемы со сроками давности и со сбором доказательств в связи с давностью дела", – отметила юрист правозащитного центра "Мемориал"* Татьяна Черникова, слова которой приведены в пресс-релизе.

* организация внесена Минюстом России в список "иностранных агентов".