Участники голодовки в Тбилиси пожаловались на ухудшение самочувствия

05 июня 2021, 20:02

Жители села Шукрути второй день держат сухую голодовку у посольства США в Грузии, добиваясь от компании Georgian Manganese компенсаций за поврежденные дома. Активисты заявили, что от слабости уже не могут держаться на ногах.

"Кавказский узел" сообщал, что 11 мая три жителя села Шукрути в Имеретии зашили себе рты, заявив, что добыча марганца, которую ведет компания Georgian Manganese ("Грузинский марганец"), привела к разрушению их домов, которые теперь находятся в аварийном состоянии. К 24 мая число участников голодовки увеличилось до восьми. 4 июня около десяти протестующих объявили сухую голодовку у здания посольства США.

Представители Georgian Manganese первоначально не хотели идти на уступки, и напоминали, что уже выплачивают сельчанам компенсации. 16 мая компания объявила о достижении с жителями Шукрути договоренности и пообещала в ближайшие 15 месяцев выплатить им в общей сложности более чем 205 миллионов долларов.

На второй день у здания посольства США голодают шесть женщин и пять мужчин, требующих компенсации за поврежденные дома в Шукрути. "Мы не прекратим голодовку и не уйдем отсюда, пока не будут решены наши проблемы и предприняты действенные шаги", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции протеста.

Активисты круглосуточно находятся у здания посольства. Днем они сидят в креслах под зонтами или скрываются от зноя в тени. Ночуют они в припаркованных поблизости автомобиле и микроавтобусе.

Голодающие пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на слабость и головокружение. Они заявили, что уже не могут стоять на ногах. "Мне ежедневно в день по три-четыре раза вызывают скорую помощь, но зачастую она опаздывает, и приходится ее дать больше часа. Я ничем не болею, плохо себя чувствую из-за голодовки", - рассказал один из участников акции протеста, который еще 26 дней назад зашил себе рот.

По словам активистов, он лично связались с представителями компании Georgian Manganese и предложили забрать документы с определенным размером ущерба. Компания отказалась взять эти документы, указав, что соответствующие рассчеты произвела частная компания, а не государственная структура - Национальное бюро судебной экспертизы, сообщили протестующие.

Они добавили, что интерес к акции проявила посол США в Грузии Келли Дегнан, а грузинские власти на акцию не отреагировали никак.

Напомним, что в начале 2020 года жители Шукрути перекрыли входы в рудники Georgian Manganese, после чего компания пошла на выплату компенсаций. За год было выплачено более 1,7 миллиона лари (497,3 тысячи долларов), однако, многие пострадавшие сочли предложенную сумму слишком маленькой. В ноябре 2019 года жители села Шукрути блокировали дороги, по которым ездит транспорт компании Georgian Manganese Holding, заявив, что добыча марганцевой руды привела к экологической катастрофе и повреждению их домов. Представитель компании отверг эти обвинения.