"Проект" указал на смену владельца особняка в Грозном после публикации о Кадырове

04 июня 2021, 13:18

Данные в госреестре о владельце роскошного особняка в Грозном оказались измененными после публикации расследования о тайной недвижимости людей из окружения Рамзана Кадырова, сообщил сегодня "Проект".

Как сообщал "Кавказский узел", 7 апреля издание "Проект" опубликовало расследование, из которого следует, что финалистке конкурса красоты Фатиме Хазуевой, которая пользуется благосклонностью Рамзана Кадырова, принадлежит роскошный особняк в центре Грозного. Наряду с женой главы Чечни она владеет квартирами в элитных жилых комплексах в Москве, следует из публикации издания.

В мае 2006 года Фатима (Атима) Хазуева вошла в пятерку претенденток на звание "Краса Чечни-2006".

Издание "Проект" сообщило сегодня, что данные в документах Росреестра о собственнике особняка в центре Грозного изменены – в графе правообладатель ранее была указана Фатима Хазуева, а теперь в этой графе указана в качестве собственника Российская Федерация, следует из публикации, размещенной сегодня в Telegram-канале "Проекта".

Также к публикации прикреплены два скриншота документов. В их верней части указано, что это выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости. В верхней части изображения приведен скриншот документа, датированного 15 февраля 2021 года. В нижней части документ, датированный 31 мая 2021 года. Кроме даты, документы отличаются именем владельца в графе "правообладатель". В первом варианте в этой графе указана Хазуева Фатима Шайхиевна. Во втором варианте – Российская Федерация. Речь идет о собственнике здания №112 по улице имени Кунта-Хаджи Кишиева в Грозном, следует из скришотов документов.

Из выписки, которую журналисты получили в Росреестре следует, что данные были изменены как минимум 31 мая. В то время как Хазуева значилась собственником недвижимости по состоянию на 15 февраля, передало издание. "Кстати, помимо прочего такое изменение лишний раз подтверждает, что <...> вряд ли чиновники Росреестра стали бы называть "Российской Федерацией" рядовую женщину", – отметили журналисты "Проекта".

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность озвученных "Проектом" данных и не располагает подтверждением подлинности документов, скриншоты которых опубликованы в Telegram-канале издания.

Напомним, что после публикации расследования про особняк в центре Грозного, видеохостинг YouTube заблокировал его видеоверсию, сайт издания столкнулся с хакерскими атаками, а его странице в Instagram был присвоен статус умершего человека, в результате чего она была удалена. По мнению команды "Проекта", попытки помешать публикациям в Instagram, как и DDOS-атаки и блокировка видео в YouTube – была реакция на расследование об окружении Кадырова.

Жене главы Чечни, Медни Мусаевне Кадыровой, с 2006 года принадлежит квартира площадью 209,8 кв. м в престижном ЖК «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице. При этом сведения об этой недвижимости есть в декларациях Кадырова с 2009 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Без деклараций: элитное жилье близких Кадырова".

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" доступна биография Рамзана Кадырова.