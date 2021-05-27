Ара Айвазян. Фото https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ara_Ayvazyan#/media/File:Ara_Ayvazyan.jpg

27 мая 2021, 21:40

Глава МИД Армении подал в отставку

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке на фоне подготовки документа о делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая на заседании правительства Никол Пашинян заявил о намерении подписать соглашение с Азербайджаном, но при этом не раскрыл содержание документа. Законопроект, запрещающий Пашиняну без одобрения парламента подписывать соглашение о границах с Азербайджаном, не набрал нужного количества голосов из-за отказа депутатов фракции "Мой шаг" от голосования. В тот же день активисты у здания правительства Армении выступили против подписания договора с Азербайджаном, девять человек были задержаны на акции.  Протестующие в Ереване 21 мая призвали жителей страны объединиться, чтобы не допустить подписания анонсированного Пашиняном договора. Активисты Национально-демократического полюса подготовили обращение к США, Британии и Франции с просьбой помочь защитить границы Армении.

Об решении Ары Айвазяна уйти с должности сообщила сегодня пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

"Глава МИД Армении Ара Айвазян подал заявление об отставке", - говорится в сообщении на ее странице в Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". О причинах принятого решения она не сообщила.

Предположительно, Айвазян решил покинуть должность  из-за несогласия с  Николом Пашиняном, который намерен подписать соглашение с Азербайджаном документ о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщили "Новости-Армении".

Айвазян был назначен главой МИД Армении 18 ноября 2020 года. Ранее эту должность занимал Зограб Мнацаканян, который также покинул пост на фоне разногласий с политическим руководством страны, сообщил "Спутник-Армения".

Зограб Мнацаканян написал заявление об отставке  16 ноября 2020 года после того, как Пашинян заявил о его увольнении. Отставке предшествовало опровержение слов Пашиняна, что на переговорах до начала военных действий обсуждалась передача Шуши Азербайджану.

Напомним, заявление Пашиняна о готовящемся соглашении прозвучало на фоне пограничного конфликта с Азербайджаном. Армянские власти утверждают, что в мае сотни азербайджанских солдат проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Ереван обратился за военной помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Баку настаивает, что солдаты не нарушили границу, а только уточнили ее и заняли принадлежащую Азербайджану территорию, сообщается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". 

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта длились до 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвинила Никола Пашиняна в капитуляции перед Азербайджаном и потребовала его отставки. Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ", а материалы о протестных акциях армянской оппозиции - на странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"ЕСПЧ рассмотрит взаимные претензии Армении и Азербайджана о нарушении прав людей в ходе войны", "Армянские военные приведены в боевую готовность на фоне пограничного конфликта", "Армянский офицер обвинен в госизмене".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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