Глава МИД Армении подал в отставку

27 мая 2021, 21:40

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке на фоне подготовки документа о делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая на заседании правительства Никол Пашинян заявил о намерении подписать соглашение с Азербайджаном, но при этом не раскрыл содержание документа. Законопроект, запрещающий Пашиняну без одобрения парламента подписывать соглашение о границах с Азербайджаном, не набрал нужного количества голосов из-за отказа депутатов фракции "Мой шаг" от голосования. В тот же день активисты у здания правительства Армении выступили против подписания договора с Азербайджаном, девять человек были задержаны на акции. Протестующие в Ереване 21 мая призвали жителей страны объединиться, чтобы не допустить подписания анонсированного Пашиняном договора. Активисты Национально-демократического полюса подготовили обращение к США, Британии и Франции с просьбой помочь защитить границы Армении.

Об решении Ары Айвазяна уйти с должности сообщила сегодня пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

"Глава МИД Армении Ара Айвазян подал заявление об отставке", - говорится в сообщении на ее странице в Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". О причинах принятого решения она не сообщила.

Предположительно, Айвазян решил покинуть должность из-за несогласия с Николом Пашиняном, который намерен подписать соглашение с Азербайджаном документ о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщили "Новости-Армении".

Айвазян был назначен главой МИД Армении 18 ноября 2020 года. Ранее эту должность занимал Зограб Мнацаканян, который также покинул пост на фоне разногласий с политическим руководством страны, сообщил "Спутник-Армения".

Зограб Мнацаканян написал заявление об отставке 16 ноября 2020 года после того, как Пашинян заявил о его увольнении. Отставке предшествовало опровержение слов Пашиняна, что на переговорах до начала военных действий обсуждалась передача Шуши Азербайджану.

Напомним, заявление Пашиняна о готовящемся соглашении прозвучало на фоне пограничного конфликта с Азербайджаном. Армянские власти утверждают, что в мае сотни азербайджанских солдат проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Ереван обратился за военной помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Баку настаивает, что солдаты не нарушили границу, а только уточнили ее и заняли принадлежащую Азербайджану территорию, сообщается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта длились до 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвинила Никола Пашиняна в капитуляции перед Азербайджаном и потребовала его отставки. Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.