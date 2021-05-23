90 всадников приняли участие в Первом всероссийском конном переходе ногайцев

23 мая 2021, 21:43

Всадники из Дагестана, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Астраханской области прибыли в дагестанское село Терекли-Мектеб в рамках Первого всероссийского конного перехода ногайцев. Организаторы мероприятия надеются, что конный переход, направленный на развитие коневодства и восстановление ногайской породы лошадей, станет ежегодным.

Конный переход, организованный конно-спортивным клубом "Ногай" из Ногайского района Дагестана и конниками из Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Астраханской области, начался 15 мая. 23 мая в дагестанском селе Терекли-Мектеб прошли спортивные и культурные мероприятия.



"Цель конного перехода – развитие коневодства и восстановление ногайской породы лошадей. История ногайцев тесно связана с лошадьми. В основе донской, буденновской породы лошадей, как мы знаем, ногайская порода. Ногайская порода в чистом виде не сохранилась, есть полукровки. На возрождение ногайской породы нужны несколько лет и финансовая поддержка. Сейчас наша задача – восстановить эту породу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов мероприятия, член конно-спортивного клуба "Ногай" Магди Янгазиев.

В переходе участвовали 90 конников из Дагестана, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Астраханской области, отметил он. "22 мая был заезд участников. Был организован небольшой юрточный городок. Сегодня участников перехода приветствовали представители администрации района и имамы, были организованы разные традиционные ногайские состязания и игрища – стрельба из лука, борьба на лошадях. На другом конце села проходили скачки. Всего было восемь забегов. Победители получили денежные призы", – рассказал Магди Янгазиев.

Финансовую поддержку в организации конного перехода ногайцев оказали предприниматели, глава Ногайского района Дагестана, активисты, ногайские общины разных регионов, пояснил собеседник.

К приезду участников организаторы подготовили юрты, в которых разместили всех гостей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов, учредитель Конно-спортивного клуба "Ногай", Абдулла Атангулов. "Всех гостей накормили, встретили, организовали баню. Юрты, предоставленные жителями сел, возвели силами волонтеров из числа жителей Ногайского района. Кто-то выделил барана на угощение, кто-то помог деньгами. Работы проводились силами активистов", - рассказал собеседник. По его словам, в полевых условиях силами местных жителей была организована кухня, для участников и гостей готовили ногайское мясное блюдо курлеме, плов, бульон, вареное мясо.

Самый длинный маршрут получился у конников из Карачаево-Черкесии, расстояние составило 420 км. "Ребята шли вдоль дороги. Через каждые 50-60 километров у них были остановки. Обратно конники уехали на машинах", - рассказал Магди Янгазиев.

"Из Карачаево-Черкесии 13 конников добирались в течение семи суток. Конечно, тяжело добираться по такой жаре. Мы сначала нарисовали маршрут, согласовали его. По пути останавливались в ногайских аулах, нас хорошо встречали и провожали дальше в путь", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов перехода из Карачаево-Черкесии Арслан Есенакаев.

Цель конного перехода - развитие и популяризация конного спорта, восстановление ногайской породы лошадей, отметил он. "Сейчас среди ногайцев растет интерес к коневодству. Лошадей много", - добавил Есенакаев.

Все участники перехода получили сертификаты, отметил Есенакаев. "Мы планируем проводить такой переход ежегодно. В следующем году хотим провести его в Астрахани", - пояснил он.