23 мая 2021, 15:00

Мужчина задержан после стрельбы по людям в Волгограде

Задержанный житель Волгограда признался, что ранил из травматического пистолета трех человек около торгового центра, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая три человека были госпитализированы после стрельбы около торгового центра "Европа" в Волгограде. Сотрудники полиции начали поиски стрелявшего.

Полицейские в Волгограде задержали человека, который, по их данным, стал инициатором конфликта со стрельбой, сообщила пресс-служба управления МВД по Волгоградской области.

"В содеянном [задержанный] сознался, стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

По данным полиции, задержанный - житель Краснооктябрьского района Волгограда 1996 года рождения, инструктор одного из фитнес-клубов, информирует сегодня ТАСС.

На сайте управления МВД, по состоянию на 14.50 мск, информация о задержании подозреваемого не опубликована.

Примечание:

"Полицейский и водитель госпитализированы после погони в Волгограде", "Защита волгоградского школьника сочла надуманным обвинение в подготовке взрыва", "Волгоградец арестован после стрельбы по подросткам".

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