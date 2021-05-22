Три человека пострадали при стрельбе в Волгограде

22 мая 2021, 16:50

Конфликт со стрельбой произошел сегодня в Волгограде, трое пострадавших госпитализированы, сообщили в полиции.

По данным ведомства, конфликт произошел рано утром у торгового центра "Европа". Сотрудники МВД начали поиски стрелявшего.

"Была стрельба, неустановленное лицо причинило телесные повреждения троим местным жителям, их госпитализировали. Проводится проверка", - цитирует пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области "Интерфакс".

Трое пострадавших в результате стрельбы госпитализированы, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 7 мая, по данным МВД, мужчина обстрелял в Волгограде маршрутное такси из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров. Пострадавший был госпитализирован.