22 мая 2021, 16:50

Три человека пострадали при стрельбе в Волгограде

Конфликт со стрельбой произошел сегодня в Волгограде, трое пострадавших госпитализированы, сообщили в полиции.

По данным ведомства, конфликт произошел рано утром у торгового центра "Европа". Сотрудники МВД начали поиски стрелявшего.

"Была стрельба, неустановленное лицо причинило телесные повреждения троим местным жителям, их госпитализировали. Проводится проверка", - цитирует пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области "Интерфакс".

Трое пострадавших в результате стрельбы госпитализированы, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 7 мая, по данным МВД, мужчина обстрелял в Волгограде маршрутное такси из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров. Пострадавший был госпитализирован.

Примечание:

"Защита волгоградского школьника сочла надуманным обвинение в подготовке взрыва", "Полицейский и водитель госпитализированы после погони в Волгограде", "Волгоградец арестован после стрельбы по подросткам".

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