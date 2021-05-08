Волгоградкая маршрутка со стеклами, простреленными 7 мая 2021 года. Скриншот публикации https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_457715391%2Fwall-54186050_9464495

08 мая 2021, 18:43

Волгоградец объявлен в розыск после стрельбы по маршрутке

Мужчина обстрелял в Волгограде маршрутное такси из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров, сообщило МВД. Стрелявший был пьян и оскорблял ехавших в маршрутке таджиков, рассказали очевидцы.

По данным МВД, инцидент произошел 7 мая между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми, которые ехали в городской маршрутке. Пассажиры попросили высадить всех трех мужчин, однако ссора продолжилась на улице. Один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета и ранил другого. Пострадавший госпитализирован.

Силовик осматривает маршрутку после инцидента. Стоп-кадр видео https://v1.ru/text/incidents/2021/05/08/69905651/"Злоумышленник произвел также несколько выстрелов по отъезжающей маршрутке и сбежал до приезда полиции. Ведется его розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — процитировал сегодня сообщение управления МВД по Волгоградской области "Интерфакс". На сайте областного управления Следкома, по состоянию на 18.45 мск 8 мая, не появилось информации о возбуждении дела.

Ранение получил 20-летний студент Волгоградского госуниверситета, стрелявший попал ему в ягодицы, со ссылкой на областную полицию передало сегодня волгоградское издание "Высота 102".

По словам очевидцев, ЧП произошло в маршрутке 3с, курсирующей через Кировский, Советский, Центральный и Краснооктябрьский районы. "Какой-то пьяный мужчина сел в маршрутку, двое парней решили его выкинуть, так как он себя неадекватно вел; после того как его выкинули, он достал пистолет и начал стрелять по маршрутке", — процитировало сегодня слова очевидца издание V1.

На видео, которым сопровождается публикация, полицейский осматривает маршрутку с растрескавшимися стеклами.

Скриншот комментария об инциденте в волгоградской маршрутке 7 мая 2021 года, https://vk.com/ghest_volgograd?w=wall-54186050_9464259Еще один очевидец, зарегистрированный в соцсети "ВКонтакте" как Антон Абраменко, отметил, что пьяный оскорблял пассажиров неславянской внешности. "Пьяный сидел в маршрутке, зашли два парня (неславянской внешности), он начал их оскорблять. Мы его угомонили, выкинули из маршрутки, и он уже открыл огонь по маршрутке", — написал пользователь соцсети сегодня в паблике "Жесть Волгограда".

"Сел мужик <...>, с виду нормальный, спокойный. Потом зашли два таджика. Мужик начал до них докапываться, оскорблять, началась потасовка в салоне, потом этот мужик достал ствол и начал палить. Семь гильз в салоне нашли. Четыре стекла разбил. Одного таджика ранил, забрали в больницу", — рассказал в том же паблике Лев Любимов.

Примечание:

"Работа поисковиков в Волгоградской области приостановлена после взрыва", "Семьи погибших в ДТП волгоградских баскетболисток получили выплаты", "Водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест после гибели детей из Волгограда".

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