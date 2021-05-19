Правозащитники обеспокоены судьбой депортированного из Франции Исмаилова

19 мая 2021, 23:26

Мансур Исмаилов, поспешно депортированный из Франции, рискует здоровьем и жизнью, оказавшись в России, считают правозащитники Оюб Титиев и Паскаль Шодо. Они называют решение о высылке Исмаилова незаконным и сомнительным, так как мужчина подвергался пыткам в Чечне, а необходимые ему лекарства есть только во Франции.

Как писал "Кавказский узел", 39-летний уроженец Чечни Мансур Исмаилов, уехавший из России в 2007 году, проживал во Франции, но 11 мая был задержан в отделе полиции, куда пришел отмечаться, и поспешно депортирован. Силовики не позволяли ему покинуть аэропорт в Москве и вынуждали лететь в Чечню, сообщили правозащитники. Исмаилов остался без остро необходимых лекарств и жалуется на плохое самочувствие, заявила его жена. 13 мая сотрудники погранслужбы позволили Исмаилову покинуть здание аэропорта, после чего мужчина получил экстренную медицинскую помощь в больнице. Единственным документом у него на руках осталось свидетельство на въезд в Россию, сообщили правозащитники.

Вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров. 9 апреля из Франции был депортирован 37-летний уроженец Чечни Магомед Гадаев. После его приезда в Чечню в Instagram появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Этот видеоролик лишь усиливает опасения за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Исмаилов рискует жизнью и здоровьем, находясь в России

Правозащитники не теряют надежды добиться возвращения Мансура Исмаилова во Францию, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Правозащитного центра "Мемориал"* Оюб Титиев и член "Комитета-Чечня" во Франции Паскаль Шодо, которые поддерживают связь с Исмаиловым и членами его семьи по телефону.

Мансур Исмаилов смог достать часть лекарств, необходимых для работы почек, однако это не решает проблем со здоровьем полностью, отметил Оюб Титиев.

"Сегодня и вчера (18 мая) я его не видел, только по телефону переговорили. Кое-какие лекарства он смог купить, но не все. Без полного комплекта лекарств у него будут проблемы, состояние здоровья у него не очень хорошее. Он должен принимать все препараты каждый день, их где-то, по-моему, 16 или 18. Без этих препаратов он может не выжить. Есть медицинское заключение, где его состояние здоровья описано. В этом заключении написано, что жизненно важные препараты производятся только на территории Франции, и замена может негативно сказаться на его здоровье и привести к летальному исходу", – рассказал Оюб Титиев.

Он подтвердил, что у Исмаилова документов нет, только справка, которую ему выдали в российском посольстве при депортации. «Он подал документы на паспорт, ждет готовности в течение месяца. Не меньше месяца на это понадобится. В течение этого месяца он не может нигде зарегистрироваться, ни встать на учет в больнице, ни получить инвалидность. Его депортировали без копейки в кармане и даже лекарства не разрешили взять. Жена попыталась переслать их, она даже сдала их на почте на мой адрес, но на второй день посылка вернулась", – отметил правозащитник.

По словам Титиева, в настоящее время против Исмаилова не возбуждено никаких уголовных дел, а попытка силовиков добиться его "добровольного" отъезда в Чечню не удалась. "В данный момент Мансур Исмаилов находится в Москве. Его заставляли с 9 декабря прошлого года отмечаться в МВД Франции три раза в день. Это было безосновательно, но он все равно подчинялся. Он сам бывший сотрудник полиции, в России работал полицейским. Многие его родственники на сегодняшний день тоже сотрудники полиции. 11 мая, когда он пришел в третий раз за день вечером отмечаться в полицию, его арестовали без объяснений. Даже не допустили родственников и адвокатов в тот день. Ночь провел без лекарств в полиции, это уже можно считать пыткой. На следующий день его посадили в самолет, и только когда он был в самолете, его жену уведомили о депортации", – рассказал Оюб Титиев.

По его словам, Исмаилова доставили в Москву днем 12 мая. "Сотрудники полиции передают Исмаилова сотрудникам ФСБ "из рук в руки" и передают какое-то досье, которое, с его слов, "никакого отношения к нему не имеет". Потом пограничники или сотрудники ФСБ дали ему возможность позвонить жене, чтобы он передал, чтобы кто-то из родственников купил ему билет до Грозного. Мать попросила двоюродного брата, который живет в Москве, купить билет. Это делают сотрудники ФСБ, чтобы снять с себя ответственность: "родственники купили ему билет, мы за него не в ответе". Но после этого там его бы встречали, конечно, в чеченской полиции. Однако двоюродный брат не смог купить билет по какой-то причине. Мать нашла ему адвоката. Он звонил на тот номер, который определился при звонке Исмаилова. Но сотрудники ФСБ ответили, что не могут соединить с ним: "ошиблись номером, никакого Исмаилова тут нет". В это время Исмаилов находился рядом и все слышал. Он стал возмущаться недопуском адвоката. Однако ему ответили: "против тебя никакого дела не возбуждено, тебе адвокат не нужен". До 12 ночи адвокат пытался найти его, обращался к пограничникам, которые подтвердили, что он прошел контроль, но не могли сообщить о его местонахождении", – рассказал Титиев.

По его словам, силовики быстро убедились в плохом состоянии Исмаилова. "Ночью они вызывали врачей из медпункта аэропорта, а также скорую. Однако лекарств у них не было. 13 мая в 10.00 утра Исмаилов снова начал спрашивать, за что его держат. Наконец, его вывели в зал аэропорта со словами: "Ты свободен, можешь идти". Он, без копейки денег и совершенно один, пошел в медпункт. Медики его приняли, измерили давление, которое оказалось повышенным. К тому времени у него опухли ноги и лицо, почки отказывали. У него стоит аппарат на теле, который подключен к обеим почкам и поддерживает их функцию. К вечеру приехал его дядя. Это был восьмой час. Исмаилову вызвали скорую для госпитализации, она ехала два часа. Приехали в больницу в Москву к двенадцати ночи. Уже 14-го утром ему дали две таблетки (из нужных 15) и выписали", – рассказал Оюб Титиев.

Причиной депортации стало запутанное дело о "пособничестве" осужденному в России чеченцу

15 мая Исмаилова допросили сотрудники полиции и уехали, сообщил Титиев. "В Москве уже налажен механизм, и это обязательная практика при депортации – сотрудники ФСБ пытаются передать депортированного чеченским полицейским. Официально ему ничего не предъявляют", – уточнил Титиев.

Причиной депортации стало запутанное дело о "пособничестве" выходцу из Чечни, осужденному в России, однако к радикальному исламу Исмаилов не имеет отношения, уверен правозащитник. "Франция депортировала Исмаилова, посчитав неблагонадежным. На самом деле никаких отклонений от традиционного ислама у него нет. В 2010 году со своей карты он оплатил билет для своего знакомого. Другой чеченец попросил его, как земляка, оплатить билет из Франции в Белоруссию, а наличными он возместил сумму билета. Французская полиция посчитала это преступлением. Целый год он находился под арестом. В 2011 году он был освобожден и не был осужден, поскольку не было статьи, позволявшей осудить его. А в 2016 году такая статья появилась, и его осудили за те же действия. Его приговорили к трем годам тюрьмы. Оказывается, этот пассажир, которому он купил билет, после Белоруссии поехал в Россию, где был арестован. И все это было передано российскими силовиками французским властям, которые и возбудили дело", – пояснил Титиев.

Изначально Исмаилов попал во Францию после пыток в отделе одной из силовых структур Чечни, рассказал правозащитник. "Мансур попал во Францию в 2007 году. Он работал в полиции, а его двоюродный брат был участником НВФ (незаконных вооруженных формирований, – прим. "Кавказского узла"). Была такая печально известная структура […], которая пытала и похищала людей. Многие люди там исчезли. Это [структура] похитила Мансура Исмаилова и пыталась привязать его к брату. В подвале он провел недели две. Пытались заставить признаться в связи с родственником. Две недели спустя его освободили, но дело не закрыли. Его обвиняли в том, что он звонил брату. Другие родственники привезли этого двоюродного брата и сдали его правоохранительным органам. В 2010 году он был амнистирован. В России, в Чечне к нему не было никаких претензий. В 2010 году он даже подумывал о возвращении в Россию, но произошло по-другому", – отметил Титиев.

По его словам, во Франции у Мансура Исмаилова остались жена и четверо детей. "Во Франции, насколько мне известно, работа у Мансура Исмаилова была. Да, есть проблема, кто будет кормить его четверых детей, оставшихся во Франции. Подробностей – помогает ли им чеченская община, есть ли пособия – я не знаю, в последние дни мы были заняты только добыванием лекарств, и было не до этого", – добавил Титиев.

Правозащитник отметил, что речи о том, чтобы Исмаилов остался в России, а семья переехала к нему, нет. "Он просто умрет. Я считаю, что в России он может не выжить", – уверен Титиев.

Он считает, что никакой опасности Исмаилов не представляет. "Высылать его необходимости не было. В его досье написано, что, пока он отбывал наказание в 2016-2019 годах, на прогулке он общался с какими-то радикалами. Но когда Исмаилова освобождали из этой колонии, это досье он сам лично читал и даже подписал. И на тот момент никаких "разговоров с радикалами" ему не предъявляли. Исмаилов утверждает, что новое досье сфабриковано", -–рассказал Оюб Титиев.

Правозащитники ждут результатов обжалования решения о депортации Исмаилова

Правозащитники будут продолжать усилия по возвращению Мансура Исмаилова во Францию, сообщила руководитель "Чеченского комитета" во Франции Паскаль Шодо.

"Я была крайне шокирована. 12 мая, как только проснулась, я ответила на звонок находившейся в отчаянии жены человека, которого накануне утром депортировали в Российскую Федерацию. Она говорила о том, что ему нужно передать лекарства, без которых он не сможет выжить. Оказалось, что Мансур Исмаилов был выслан в связи с постановлением министра. Министр внутренних дел Дарманен считает, что высылка Исмаилова из Франции должна произойти "в срочном порядке". Это решение вытекает из желания министра выслать всех радикально настроенных иностранцев, осужденных за нарушения закона – речь идет об обычных преступлениях, не о терроризме или находящихся без документов. В итоге Мансур Исмаилов, женатый, отец четверых детей, находящийся в очень тяжелом состоянии, обнаружил, что его посадили в самолет в Москву даже без лекарств, которые просто позволяют ему остаться в живых", – рассказала Паскаль Шодо.

По ее словам, Исмаилов обжаловал решение министра в Административном суде Франции, но власти не стали дожидаться результатов этого обжалования. "Врачи, которые Исмаилова наблюдали, прямо попросили не депортировать его, так как без постоянного наблюдения ему угрожает смерть. В настоящее время этот человек находится в руках властей России, без лечения и без лекарств. Независимо от того, что Мансур мог или не мог сделать, и откуда он приехал, он остается человеком. Была ли высылка этого оставшегося в живых человека необходимой, не терпящей отлагательств? Лично я не верю, что можно эффективно бороться с терроризмом, нарушая законы и так мало заботясь о жизни человека", – заявила Паскаль Шодо.

По ее словам, "Исмаилову удалось достать несколько лекарств, не все", и в настоящее время он находится "в безопасном месте" в Москве, "в Грозный он отправлен не был".

"Мы ждем решения административного суда Франции. Что касается ЕСПЧ, туда мы обратились по срочной процедуре, но поскольку депортация уже произошла, ЕСПЧ расценил, что срочности больше нет, и закрыл эту процедуру. Дальнейшие шаги, позволяющие добиться его возвращения во Францию, будем обсуждать с адвокатами", – отметила Шодо.

По ее словам в настоящее время во Франции "в одну категорию с террористами записывают людей, пользуясь сомнительными критериями". "Слово звучит ужасно – казалось бы, есть "терроризм", значит, есть убитые? Нет, оказывается, когда начинаешь разбираться в деле, оказывается, он был знаком с людьми, которым, в свою очередь, что-то предъявляют. Таким образом, депортируемые не соответствуют этому определению, этому громкому слову", – подчеркнула Паскаль Шодо.

Отметим, ранее глава МВД Франции заявил, что для высылки иностранца, просьба которого об убежище не была удовлетворена или статус был отозван, правоохранителям необходимо доказать, что человек "представляет общественную опасность".

Уже предоставленные чеченцам статусы беженцев стали отзываться, сообщило в ноябре 2020 французское расследовательское издание Mediapart. Cогласно цифрам, приведенным AFP и процитированным LeMatin.Ch 14 мая, в 2020 году Франция лишила статуса 312 беженцев всех национальностей. Из них 23,1% указаны в официальной статистике страны как россияне и, скорее всего, большинство из них чеченцы, пишет издание.