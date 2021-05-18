Жители Карабаха обвинили азербайджанских военных в обстреле села

18 мая 2021, 19:24

Азербайджанские военные обстреляли село Тагавард, по территории которого после войны прошла линия разграничения, сообщил замглавы села Севак Хачатрян. Жители общины попытались перекрыть в знак протеста дорогу, по которой двигаются азербайджанские автоколонны.

Как писал "Кавказский узел", по условиям соглашения, подписанного после военных действий осенью 2020 года, часть карабахского села Тагавард перешла азербайджанской стороне. Село расположено в Мартунинском районе, в 42 километрах от Степанакерта. Оно находится рядом с поселком Красный Базар, где расположены российские миротворческие силы.

До войны в селе жило более 1314 человек, основной деятельностью населения было земледелие и животноводство. По итогам войны под контроль азербайджанских военных перешла часть села, в которой располагались школа, клуб, медпункт, музей, кладбище, церкви и 140 жилых домов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Тагавард Олег Арутюнян. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Тагавард: сельчане возвращаются к мирной жизни".

Выстрелы в сторону села Тагавард были произведены сегодня утром, никто из сельчан не пострадал. "Стреляли с позиции, расположенной напротив в саду", — цитирует сегодня Sputnik Армения слова заместителя главы общины Севака Хачатряна.

Днем после обстрела местные жители собрались в соседнем селе Красный Базар и вышли на основную дорогу, по которой в сопровождении миротворцев в сторону Шуши проезжают автоколонны азербайджанских военных.

Как пояснил глава общины Нарек Атаян, местные жители хотели поговорить с российскими миротворцами, призывая их повлиять на поведение азербайджанцев. Сельчане утверждают, что при проезде азербайджанской автоколонны через Красный Базар слышали нецензурные оскорбления в свой адрес.

В публикации от 17 мая издание утверждает, что некоторое время назад "азербайджанцы пригрозили обстрелом села, если армянские военные не спустят карабахский флаг, установленный перед их позициями" в Тагаварде.

Собравшиеся в Красном Базаре хотели "остановить колонну, потому что противник ранее открыл огонь в направлении Тагаварда", говорится в сообщении армянской телекомпании A1plus, переведенном с армянского языка "Кавказским узлом".

На YouTube-канале телекомпании опубликовано короткое видео - несколько десятков мужчин стоят на сельской дороге и разговаривают с несколькими людьми в военной форме. В описании к видео утверждается, что это и есть собрание в Красном Базаре.

Минобороны Азербайджана по состоянию на 19.20 мск не опубликовало на своем сайте никаких комментариев относительно инцидента близ Красного Базара.